Batizado, visita, bem na foto, investindo, ela merece e engajamento na coluna

A capela da Catedral Metropolitana de Brasília foi escolhida para o batizado da pequena Antonella Ferrer Margiotta, filha do advogado Nicola Margiotta Júnior e da médica ortopedista Luciana Ferrer. O padre Antônio Edmilson conduziu a missa de batizado que reuniu a família e as madrinhas e os padrinhos do bebê, que completou seis meses na ocasião.

O bebê com os avós Luciano e Solange Ferrer e os pais Luciana Ferrer e Nicola Margiotta Júnior

Avó materna de Antonella, Solange Ferrer cuidou junto com a filha Luciana de todos os detalhes do batizado da neta, que usou na ocasião um lindo e delicado mandrião de cambraia de linho com fios belgas, bordado a mão e com renda renascença artesanal da concorrida grife cearense Naelia Donatti, especializada em enxovais de bebês.

Padre Antônio Edmilson conduziu o batizado

Após o batizado, família, padrinhos e madrinhas seguiram para o apartamento dos avós maternos, o médico e empresário Luciano Ferrer e Solange, no Sudoeste, para um caprichado almoço. O chef Daniel Moreira, do Degustare Buffet, assinou o cardápio com destaque para o Pappardelle ao molho de grana padano com azeite trufado e camarões flambados.

A avó paterna Arlete Margiotta

A decoradora Valéria Leão Bittar assinou a ambientação da mesa do bolo, que ganhou elogios. “É um dia muito emocionante e importante. A Antonella recebeu o primeiro dos sete sacramentos, a porta de entrada para a vida cristã. A partir de hoje, Deus cuidará oficialmente de sua alma e de sua vida”, disse emocionada a mãe Luciana ao lado do marido Nicola.

As amigas Mariana Ferrer e Larissa Benevides

Decoradora Valéria Leão Bittar assinou a ambientação do almoço

VISITA

No Dia Internacional da Mulher, ocorrido no último dia 8, o ex-presidente Michel Temer recebeu em seu escritório em São Paulo, a visita da ministra Grace Mendonça. No encontro, que contou com a presença de demais convidados, Temer e Grace conversaram a respeito dos últimos acontecimentos do Brasil e do mundo.

BEM NA FOTO

Amanhã, na sede nacional do MDB em Brasília, será inaugurada a foto do ex-deputado federal Marcelo Barbieri na galeria dos ex-presidentes do partido. Inauguração que será comandada pelo atual presidente do MDB, deputado Baleia Rossi. Barbieri foi quatro vezes deputado federal e duas vezes prefeito de Araraquara, em São Paulo.

INVESTINDO

Quem deu um rasante por Brasília na semana que passou foi o vice-presidente do Grupo Pereira, Inácio Pereira, que comanda um dos dez maiores grupos varejistas de alimentos do Brasil. Ele veio conferir de perto a construção de mais uma unidade do grupo, que emprega mais de 20 mil pessoas em toda a sua rede.

ELA…

A primeira-dama Mayara Noronha Rocha será agraciada com o título de Amiga da Federação Brasileira dos Comunicadores e Colunistas Sociais (Febraccos), que integra 700 profissionais no Brasil. Homenagem feita pelos seus relevantes trabalhos em favor da comunidade carente de Brasília.

…MERECE

Mayara Noronha também receberá o Prêmio Mulher do Ano, da Associação Brasileira de Jornalistas das Áreas Internacional e Diplomática (Abrajinter), em reconhecimento aos serviços prestados em favor dos direitos das mulheres do DF e do Entorno, no ano de 2021. Homenagens que são mais que merecidas.

ENGAJAMENTO

O Brasil realmente é um dos países no mundo com mais adeptos do Instagram. Nosso país tem cerca de 99 milhões de usuários da rede social. Cerca de 31% deles têm entre 25 e 34 anos.

B’DAY

Segunda-feira de cumprimentos para os aniversariantes do dia: Márcia Bittar, Alessandro Monteiro, Carmen Ruette, Lu Barbo, Arthur Rezende Filho, André Martins e Marcelo Moura.

Fotos Akemi Estúdio