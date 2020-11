Personalidades de Brasília criam guirlandas natalinas em favor do Projeto +Amor

PUBLICIDADE

Mais uma aplaudida iniciativa em favor das pessoas mais necessitadas da capital. O Projeto +AMOR em conjunto com o CasaPark Solidário e a Remembear está unindo forças para levar apoio até as comunidades mais carentes do DF e do Entorno. A iniciativa está contando com a participação de dezenas de personalidades da cidade, que engajadas com a ação, criaram guirlandas natalinas com toques pessoais para uma exposição seguida de leilão. Na foto em destaque, Sarah Tolentino, Fabiani Christine e Carola Pertence.

As guirlandas estarão expostas até esta quinta-feira, dia 26, no piso superior do CasaPark. Em seguida, entre os dias 27 e 30, acontecerá o leilão, que terá o valor arrecadado utilizado nas obras assistenciais do Projeto +Amor, comandado pelas amigas Sarah Tolentino e Carol Pertence. Além disso, o CasaPark colocou um ponto de coleta na entrada do shopping para quem quiser contribuir com alimentos não perecíveis e brinquedos novos.

As peças criadas por Cleucy Oliveira, Ana Maria Gontijo, Cláudia Salomão, Vandinha Riccioppo, Nardim Júnior, Tatá Canhedo, Igor Lima, Dani Perboni, Valéria Leão Bittar, Rafaela Dornas e Gabriella Constantino, entre outros nomes de destaque, serão leiloadas no Instagram @projetomamor dentro da Campanha Imaginação. Cada guirlanda ganhou um toque pessoal de quem preparou, algumas seguindo temática própria, mas dentro do Natal.

“Eu fiquei muito feliz em ver tantas mulheres se movimentando em prol da solidariedade. Usaram e abusaram da criatividade, e eu achei o máximo. Todas estão de parabéns”, disse Carol. Já Sarah destacou a importância da ação solidária. “O projeto está tomando uma dimensão que nós não esperávamos. E eu fico emocionada, porque nosso único objetivo é ajudar o próximo. Não vamos parar, queremos ir longe. Até onde Deus permitir”, disse.

