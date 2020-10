Passeio náutico mostra Brasília sob um novo ângulo através da BSB Sunset

PUBLICIDADE

Para muitos brasilienses o Lago Paranoá é a praia da capital federal. Criado por Juscelino Kubitschek com a intenção de diminuir a seca que costuma castigar a região, trazendo mais umidade, o lago acabou se transformando em um dos cartões postais locais, além de opção de passeios e esportes náuticos. Além do Paranoá, Brasília também possui o que muitos consideram o “céu mais bonito do país”. Alguns até brincam que esta beleza deveria tornar-se patrimônio histórico da cidade, sem nenhum exagero.

E foi para oferecer a oportunidade de turistas e moradores da capital de desfrutarem das belezas do Lago, que o veterano velejador Paulo Vanzetto criou no ano passado, a BSB Sunset. Tudo com o objetivo de levar viajantes de passagem pela cidade e brasiliense para conhecer a capital através do Lago Paranoá. O passeio costuma ser das 16h até 19h (aproveitando o pôr do sol, por isso o nome “Sunset” no projeto), conta com curiosidades históricas sobre o Lago, promovendo também um momento ecológico.

O projeto, que costumava levar várias pessoas ao mesmo tempo em um mesmo passeio, se adaptou para o período de pandemia. Garantindo a higienização e apenas o uso de utensílios descartáveis os passeios estão funcionando apenas para casais, por enquanto. Evitando assim aglomerações e garantindo apenas três pessoas a bordo, contando com o timoneiro que guia o passeio. Partindo do Lake Side, Royal Tulip Brasília Alvorada Hotel ou da marina pública de Brasília, o roteiro pode ser feito de barco a vela ou lancha, dependendo da situação do vento.

Disponível de quarta a sexta, das 16h às 19h, o BSB Sunset também abre opção para quem quiser agendar passeio aos fins de semana, através do telefone: (61) 99683-1217 ou do perfil no Instagram @bsbsunset_ .

Fotos: César Rebouças