Palestra no Copa, made in DF, abertura segura, proteção e sem fome

ANIVERSÁRIO

O ministro Valmir Campelo Bezerra, ex-presidente do TCU, completa 77 anos na próxima sexta-feira, dia 22. Nascido em Crateús, no estado do Ceará, desde cedo o ministro aposentado do TCU, ex-deputado constituinte e ex-senador, abriu os horizontes do próprio destino. Valmir também foi administrador das cidades do Gama, Taguatinga e Brazlândia, no Distrito Federal.

MADE IN DF

Novidade interessante. Brasília está ganhando o seu primeiro aplicativo de mobilidade urbana local. Trata-se do App YOURB, que foi totalmente desenvolvido pela holding brasiliense Grupo Oliveira, e chega ao mercado da capital este ano com a proposta de democratizar e equilibrar os lucros dos motoristas com repasse fixado a 88% por corrida.

ABERTURA

Eliane Martins, Moema Leão e Sheila Podestá apresentam a Casa Cor Brasília 2021 neste domingo, 24. Em função da pandemia, o open day será diferente dos demais anos. Os convidados serão divididos em dois turnos para garantir um número de pessoas seguro. A Banqueteria Rio 40º assinará o catering harmonizado com vinhos da Del Maipo Importadora.

SEGURA

E não é só o coquetel de abertura que terá novo formato na Casa Cor Brasília. Para visitar a mostra, será preciso marcar a data e o horário da visita com antecedência. Cada visitante terá 2h e 30 minutos para completar o tour, que incluirá os 37 ambientes da mostra que ficará aberta ao público de 26 deste mês até o dia 12 de dezembro, em um prédio da 904 Sul.

DESPEDIDA

O embaixador da Argélia no Brasil, Toufik Dahmani, e a esposa Khadija começaram a se despedir de Brasília após cinco anos e meio de trabalho diplomático na capital. O casal manteve uma relação de amizade com empresários e jornalistas da cidade, Vale lembrar que a Argélia é um país com muitas obras do arquiteto Oscar Niemeyer, além de similaridades com o Brasil.

PROTEÇÃO

Foi aprovado em primeiro turno pela Câmara Legislativa projeto de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que institui no Distrito Federal o Programa de Proteção à Policial Civil, Policial Militar e Bombeira Militar Gestantes e Lactantes. O objetivo da nova lei é garantir o direito a uma gestação saudável e tranquila, bem como assegurar o retorno das mulheres à ativa.

Lorena e Mauro Gontijo, a aniversariante Ivani Gontijo, o marido Mauro Lúcio, Laura Gontijo, Yamanne Araújo e Pedro Gontijo

MATERNIDADE

O Hospital Santa Marta, com unidades na Asa Norte e em Taguatinga, implementou os seus serviços de qualidade na maternidade, com a redecoração dos quartos, alas comuns, admissão estruturada de doula e permissão para registros de fotos e vídeos. Há também presentes exclusivos para a mamãe e o bebê, tudo para tornar o momento ainda mais especial.

SORVETE

Mais de R$ 4.100 foi o valor arrecadado pela Matteo Gelateria com a ação Sorvete Social realizada em setembro, na loja da marca, em Águas Claras. Foram vendidas mais de 1 mil casquinhas de sorvete. O dinheiro será doado para o Projeto Ame-os, instituição que assiste pessoas em situação de vulnerabilidade da comunidade Santa Luzia, na Estrutural.

SEM…

Mais uma edição da BrazilFoundation, ocorrerá em Nova York. Desta vez no dia 28. O evento, que tem como tema o Combate à Fome no Brasil, tem o objetivo de arrecadar recursos para a continuação de seu trabalho, que desde março de 2020 já investiu R$ 14 milhões em ajuda humanitária, colaborando para diminuir os impactos da pandemia.

…FOME

A primeira bailarina do Dance Theatre of Harlem, Ingrid Silva, e o ator de Cidades Invisíveis, Marco Pigossi, comandam a noite, que irá homenagear o trabalho de Gisele Bündchen com o Fundo Luz Alliance, do embaixador Thomas A. Shannon Jr., e de Edu Lyra, à frente do Instituto Gerando Falcões. A cantora Claudia Leitte é quem vai agitar a noite com a sua música brasileira e alto astral.

ROLHA

Para aproveitar as atuais noites frias e chuvosas da capital, o Cafe de La Musique e a importadora Del Maipo promovem, nesta quarta-feira (20), a partir das 20h, o Wine Festival. O evento apresenta um formato de rodízio com 12 rótulos de diferentes países, entre espumantes, vinhos brancos, rosés e tintos. O Cafe de La Musique fica no Setor de Clubes Sul.

Fotos: Vera Donato e Arquivo Pessoal