Painel: o primeiro 3D da América Latina

Brasília ganhou na semana que passou o primeiro painel 3D da América Latina. De propriedade da empresa Highline, já está em funcionamento no Setor de Diversões Sul. Com localização privilegiada, já é sucesso. Vale destacar que o painel é de última geração, o que há de mais moderno no mundo.

O melhor de tudo, é que o JBr firmou parceria com a empresa e terá seus conteúdos publicados no espaço. O painel também promete ser muito disputado por anunciantes que queiram dar ainda mais destaque aos seus produtos, em uma das regiões mais movimentadas do Distrito Federal.

Procura-se

O JBr do Bem recebeu na redação do Jornal de Brasília, no Setor de Indústrias Gráficas, a doação de 40 cobertores de excelente qualidade em sacolas da Enxovais Paulista, onde provavelmente foram adquiridos. Os cobertores chegaram sem identificação. Gostaríamos de saber quem doou para fazermos os devidos agradecimentos pelo nobre gesto.

Intolerância…

Na noite da última segunda-feira, a empresa Natura entrou para a lista de assuntos mais comentados do Twitter com a #NaturaNão. A empresa realizou uma campanha de Dia dos Pais em que o rapaz trans Thammy, filho de Gretchen, aparece dizendo que “Ser pai é isso! Estar presente é o melhor presente!” A internet não deixou barato.

…na Internet

Atacaram o perfil de Thammy e ainda fizeram uma campanha para boicotarem a marca de cosméticos. Após os ataques, a marca se pronunciou dizendo que apoia a diversidade e que celebra todas as maneiras de ser homem, livre de estereótipos e preconceitos, e acredita que essa masculinidade, quando encontra a paternidade, transforma relações.

Tempos…

Com o isolamento social parcialmente acontecendo na cidade, o mercado se prepara para uma nova realidade de vendas para o Dia dos Pais este ano. Apesar de alguns shoppings do Distrito Federal estarem abertos e a todo vapor nas campanhas para a data de 9 de agosto, muitos compradores ainda estão se sentindo mais à vontade comprando pela internet.

…difíceis

Um levantamento da ABComm (Associação Brasileira do Comércio Eletrônico) detectou que haverá um crescimento de 23% de lucro nas vendas e-commerce se comparado com 2019. De forma geral, vai gerar um faturamento de R$ 3, 15 bilhões para todo o setor no Brasil. Vale destacar que os shoppings da cidade estão tomando todos os cuidados necessários com os clientes.

Imperdível

Tem live interessante nesta quarta-feira. O @doutormontenegro vai bater um papo descontraído no instagram com o nadador e recordista mundial @cesarcielof. Encontro que revelará um pouco mais sobre a trajetória, as dificuldades e as superações do ídolo brasileiro para chegar ao pódio. Vale a pena conferir, hoje, às 20h, no perfil @doutormontenegro no instagram.

Em busca…

Vítima de um relacionamento abusivo na Espanha, a advogada Silvinha Mantovani precisou se reinventar para superar a depressão. Aos 36 anos ela largou tudo e fugiu para proteger a si mesma e a família ameaçada de morte. Foi em Roma, inspirada pelo livro “Comer, Rezar e Amar”, que ela tomou uma decisão: conhecer 40 países antes dos 40 anos.

…de liberdade

O registro dessa história de superação, aventura, autoconhecimento e empoderamento feminino está no livro 40 antes dos 40 – Um passaporte salvou minha vida!. Para quem ama viajar, conhecer culturas e se emocionar com histórias reais, a obra é leitura para todos que estão dispostos a embarcar em uma viagem de descobertas, superação e amor próprio.