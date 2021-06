Padre Moacir Anastácio está internado com covid-19 no Hospital Santa Luzia

Padre Moacir Anastácio, 59 anos, pároco da Paróquia São Pedro, localizada em Taguatinga Sul, está internado no Hospital Santa Luzia, na Asa Sul, acometido pela covid-19. O religioso deu entrada na unidade hospitalar no último dia 1º, com fortes sintomas do novo coronavírus. Ele está sendo atendido na UCE (Unidade de Cuidados Especiais). O hospital não forneceu maiores informações para o Jornal de Brasília e em contato telefônico com a igreja, as chamadas efetuadas pela coluna não foram atendidas.

Muito querido em Brasília e com uma boa relação com empresários e políticos da capital, padre Moacir é fundador da Comunidade Renascidos em Pentecostes, que promove anualmente a festa de Pentecostes, no Taguaparque em Taguatinga, reunindo cerca de 3 milhões de pessoas nos vários dias do evento a cada ano que é realizado. Por conta da pandemia, o tradicional evento religioso ocorreu no ano passado de maneira virtual. Os fiéis estão em uma corrente de orações para a recuperação do padre Moacir.

Foto: Reprodução