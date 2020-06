O que você está fazendo para se adaptar ao momento de pandemia? O nadador Glauber Silva responde!

PUBLICIDADE 

O nadador brasiliense Glauber Silva, que vem se preparando ao longo dos meses para as Olimpíadas de Tóquio, transferida para o próximo ano por conta da pandemia, conversou com a coluna sobre os tempos difíceis que todos vivemos e o que ele está fazendo para se adaptar ao triste período.

“O primeiro mês foi bastante difícil. Eu já estava no final da minha preparação para as seletivas olímpicas em Portugal. Fiquei cerca de um mês dentro de casa confinado e depois consegui ir adaptando aos poucos minha rotina para colocar meu corpo em movimento. Eu corria na rua e nadava no lago.”

“Agora consegui uma piscina para seguir com meus treinos com a orientação do meu técnico Fábio Costa, fazendo a parte física juntamente com meu preparador Rafael Félix e me desafiei em fazer uma meia maratona esse ano, criando uma planilha de corrida na ponte JK. Não estou ficando parado.”

“O maior desafio dessa pandemia está sendo continuar focado nos objetivos, sem saber realmente o que vai acontecer pela frente no nosso planejamento e calendário. Tenho a sorte de ter meus patrocinadores e apoiadores que estão juntos comigo nesse momento difícil que passamos.” diz ele.

Fotos: Arquivo Pessoal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE