O novo projeto de Erich Revoredo e Marcella Tosetto e muito mais na coluna. Confira!

Após um giro pelo Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, e temporada de estudos na Stanford University e UC Berkeley, pouco antes da pandemia assolar o mundo, o casal brasiliense de ex-modelos Erich Revoredo e Marcella Tosetto está se preparando para materializar duas novidades neste final de ano na capital.

Ele, que é advogado, lançará uma consultoria com foco em estratégia, inovação e investimentos, com apoio de mentes de várias partes do mundo, e ela, arquiteta, um escritório de arquitetura especializado em metodologias trazidas do Vale do Silício que geram maior performance e bem-estar em empresas e instituições de ensino.

Cuidados

Esteves Colnago está na UTI do Sírio-Libanês Brasília, por conta da covid-19. Ele não necessitou de intubação como suporte respiratório, e está seguindo bem ao tratamento, melhorando a cada dia. Gláucia Benevides, que já teve o novo coronavírus, está acompanhando diariamente o marido, que em breve terá alta.

Marcha…

O deputado Átila Lins e a esposa Rita completaram 40 anos de casados ontem. Rita fez um post especial em suas redes sociais relembrando a cerimônia, na Catedral Metropolitana de Manaus. Publicação que rendeu muitas mensagens de amigos e familiares de Brasília e Manaus, cidades onde o casal é muito querido.

…nupcial

Falando na família Lins, o filho do casal, o advogado Átila Lins Filho, subirá ao altar em maio do próximo ano, na expectativa da pandemia estar controlada, com a médica Anna Flávia Sá Roriz. A cerimônia será na Catedral Metropolitana de Brasília e a recepção com convidados de Brasília e Manaus, no Unique Palace.

Campanha

No próximo mês, o JBr do Bem, responsável pelas campanhas sociais do Jornal de Brasília, iniciará a edição 2020 de sua campanha solidária de Natal. Por mais um ano padrinhos apoiarão a ação que arrecadará brinquedos, alimentos não perecíveis e produtos de higiene para crianças e idosos carentes do Distrito Federal.

Estreia…

O primeiro fim de semana do recém-inaugurado Totti Cucina, no Lago Sul, foi bem movimentado. A casa estava lo-ta-da. Vários nomes conhecidos do circuito social, político e empresarial estiveram por lá no último sábado, como a ministra Elizabeth Rocha, as empresárias Suely Nakao, Janine Brito e Elisa Monteiro.

…no…

Também circulando no último sábado no local estavam Cynthia Portella, Luly Mello, Múcio Monteiro e a esposa Patrícia, Augusta Lobo, Margarita Bazzano, Bertha Pellegrino e a filha Carolina, Marco Aurélio e Cláudia Villas Boas, Bia Arantes e a filha Rafaela, Ana Maria Oliveira e Vanja Praciano, entre outros.

…Lago Sul

A casa é bonita, bem localizada na comercial da QI 11 do Lago Sul, com cardápio e carta de vinhos variados, mas o atendimento, talvez por conta do restaurante estar cheio, foi muito confuso, necessitando de ajustes nos próximos dias. Parte do staff do Gero, que fechou em Brasília, está no Totti Cucina.

Encontro

O embaixador do Azerbaijão no Brasil, Elkhan Polukhov, recebe amanhã, às 19h30, um pequeno grupo de jornalistas para um jantar no restaurante Rubaiyat Brasília. O encontro será para falar sobre a atual situação de seu país. Também estará presente na ocasião, o embaixador da Turquia no Brasil, Murat Ates.

Destino…

As atividades turísticas tiveram um aumento de 25,6% no mês de agosto no DF, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice ficou acima da média nacional, que foi de 19,3%, o que demonstra o reaquecimento do setor com a retomada das atividades, paralisadas com a pandemia.

…procurado

O DF teve desempenho superior a tradicionais destinos turísticos brasileiros, como São Paulo (15,8%), Rio de Janeiro (15%), Santa Catarina (16,3%) e Pernambuco (12,7%). De acordo com a secretária do Turismo Vanessa Mendonça, a reação de Brasília é reflexo das ações de estruturação elaboradas durante a pandemia.

Live

Empresário Luiz Eduardo Barbosa está programando mais uma edição do Papo VB, no canal no YouTube do Visite Brasília. Vários convidados de destaque estão sendo esperados na próxima terça-feira (20), às 19h, para debater sobre diferentes temas que estão em destaque na atualidade, em especial na capital federal.

Agro…

Produtores rurais, fazendeiros, empreendedores e estudantes do DF terão quatro dias para mergulhar no mundo da agropecuária. A tradicional ExpoAbra, do Parque Granja do Torto (PGT), vai ser realizada de forma virtual neste ano, entre os dias 5 e 8 de novembro. Os interessados poderão assistir às palestras…

…aqui

…de temas diversos como suinocultura, aves e cadeia leiteira. Será uma ótima oportunidade para aprendizado, debates sobre o setor e negócios. As inscrições estarão abertas em novembro, por meio do www.expoabra.com.br. As provas, vitrines e clínicas serão transmitidas ao vivo, da Parque Granja do Torto.

Librianos

Os parabéns desta segunda-feira seguem para os aniversariantes do dia: Camila Benez, Gustavo Tannús Simionatto, Flavio Vanhoni Frota e Paulo Ribeiro. Cumprimentos também para os que completaram mais um ano de vida ontem, domingo: Miguel Alves, Hendy Miranda, Ilka Oliveira, Surama de Castro e Mallu Caribe.