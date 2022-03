Novo restaurante, conectado, carreira exemplar, acervo e encontro na coluna

CONECTADO

O aplicativo Feira.casa foi um dos 50 projetos inovadores certificados pelo Programa Start BSB, ontem, em cerimônia no Palácio do Buriti. A iniciativa foi promovida pelo GDF, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

EM BUSCA…

O fim da temporada das chuvas no Centro-Oeste também marca as últimas incursões no Cerrado promovidas pela Trilha Fungi. A ação do biólogo Fabio Vieira já reuniu aventureiros de todas as idades nos fins de semana no Jardim Botânico de Brasília.

…DE COGUMELOS

O local promove o perfeito habitat para uma infinidade de Macrofungos. A ação inédita em Brasília percorre diferentes trilhas onde se buscam cogumelos, orelhas-de-pau e outros tipos de frutificações que se proliferam com o clima úmido da região.

CARREIRA…

O ministro Luiz Fux, presidente do STF, completou ontem 11 anos de atuação no Supremo Tribunal Federal. Como atual presidente da Corte e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Fux teve inúmeros desafios pela frente como o de coordenar os trabalhos…

…EXEMPLAR

…em meio à pandemia do novo coronavírus. Outra meta de fazer do STF uma Corte 100% digital veio ao encontro das necessidades tecnológicas do momento. A iniciativa permitiu ao Supremo manter o seu funcionamento, com sessões de julgamento virtuais.

Luiza Pinheiro Gurgulino, Sarah Tolentino e Ticiana Venâncio nos finalmentes do carnaval

ACERVO

Um aparelho de jantar de porcelana inglesa, com o qual a ex-primeira-dama Eloá Quadros presenteou a família do empresário Victor Eugênio Filho, há 60 anos, virá para Brasília de mudança junto com o afilhado do ex-presidente Jânio Quadros.

DE OLHO…

Uma boa notícia. O Brasil assinou ontem um acordo para tornar-se membro associado da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN), um dos maiores laboratórios de pesquisa em física de altas energias e física de partículas do mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…NO…

O instrumento foi firmado com o Brasil em Genebra, pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, e pela Diretora da CERN, Fabiola Gianotti, em cerimônia que contou com a participação do embaixador Tovar da Silva Nunes.

…FUTURO

Uma vez ratificado o acordo pelo Congresso Nacional, o Brasil será o terceiro país não europeu a fazer parte desse restrito grupo de produtores de ciência e tecnologia de fronteira. São 23 países-membros e 7 associados integram a CERN.

ENCONTRO

Representantes do setor atacadista estiveram reunidos dias atrás com o secretário de Economia do DF, José Itamar Feitosa, para tratar de assuntos ligados a categoria. Entre os diversos temas abordados, estavam a prorrogação do prazo de recolhimento do ICMS-ST.

Fotos: Luan Pontes e Arquivo Pessoal