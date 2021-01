Premiação “Novo Olhar do Turismo” e evento inédito no Brasil

PUBLICIDADE

Por César Rebouças (interino)

Prêmio

O sucesso do “Janelas” Casa Cor Brasília 2020 rendeu o primeiro lugar na categoria Experiências Criadas e Reformuladas Durante a Pandemia, do primeiro Prêmio Brasília: o Novo Olhar do Turismo. Uma ação inédita da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, em parceria com a Fecomércio, Sesc, Senac e Fundação Athos Bulcão para homenagear profissionais e iniciativas que, nos últimos 24 meses, vem contribuindo para o fortalecimento da capital federal como destino turístico.

A entrega do prêmio foi realizada pela secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, na última sexta-feira, no Parque da Cidade. “A cada edição, a Casa Cor traz um novo olhar para a nossa cidade, transformando os nossos espaços. E em 2020, a luta foi ainda maior. O evento foi totalmente reformulado com um projeto inédito, que trouxe um resultado incrível e visionário. O Janelas CasaCor ressignificou a nossa cidade, trouxe vida ao nosso Parque e destacou o trabalho dos nossos arquitetos” afirmou.

A empresária Moema Leão recebeu a homenagem e discursou na tarde. “Amo Brasília e tenho um enorme compromisso com a nossa cidade. Conseguimos fazer a Casa Cor este ano seguindo todos os protocolos de segurança. Esse prêmio é um incentivo para que mais pessoas façam algo por nossa cidade e cada vez melhor. Precisamos valorizar a nossa Brasília, nosso museu a céu aberto”.

Para a garotada

A mais nova atração de férias que promete conquistar a garotada brasiliense é o Universo L.O.L Surprise, as bonecas sensação no mundo inteiro. O evento, inédito no Brasil, está na praça central do ParkShopping. Cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas são algumas das atrações. Um seleto grupo de convidados conferiu em primeira mão a novidade que fica no mall até o dia 28 de fevereiro.