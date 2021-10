Novo nome, delícias, desejos abertos, senhor Amazônia e moda original

DOAÇÃO

Mais de R$ 4.100 foi o valor arrecadado pela Matteo com a ação Sorvete Social realizada no último sábado, na loja da marca de gelato em Águas Claras. Foram vendidas mais de 1 mil casquinhas de sorvete. O dinheiro será doado para o Projeto Ame-os, instituição que assiste pessoas em situação de vulnerabilidade social moradoras da Estrutural.

PAZ

Um dos escritores mais respeitados do Brasil, Clóvis de Barros Filho será um dos convidados da 5ª edição do “Abraços no Pátio”. O evento virtual que irá celebrar O Dia Internacional da Não Violência, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), promovido pelo Shopping Pátio Higienópolis, está marcado para amanhã, dia 2, a partir das 16h.

DELÍCIAS

O empresário Guto Jabour lança na próxima semana, o cardápio de Primavera-Verão do Restaurante Almería, no Clube de Golfe de Brasília. Irmã de Guto, a chef Luiza Jabour se inspirou no Mar Mediterrâneo, com grande influência árabe e toques autorais para criar os pratos, que serão lançados oficialmente nos dias 5, 6 e 7 para um grupo de convidados.

EM NORONHA

Um dos mais badalados spots brasilienses desembarca em uma das ilhas mais paradisíacas do Brasil. Trata-se do Mercadito Noronha, a mais nova aposta de entretenimento do Grupo Funn. O gastrobar está programado para abrir as portas no próximo verão. O empreendimento faz parte das comemorações do aniversário de cinco anos do Mercadito.

SENHOR AMAZONIA

Com escritório há alguns anos em Londres, Ângelo Percy (foto), professor, escritor, turismólogo, advogado, jornalista e publicitário, é conhecido no Reino Unido como um relações públicas do Brasil. Ele costuma levar turistas ingleses para conhecer a Amazônia e vice-versa. “Foi uma maneira que encontrei para mostrar aos ingleses o valor da Amazônia , suas belezas, riquezas e importância para o mundo”, disse ele à coluna.

MODA…

Se nesses últimos dez dias você passou por algum ponto turístico de Brasília e viu um movimento de modelos desfilando como se estivessem na passarela, você não estava sonhando. O programa Collections Brasília escolheu dez grifes brasilienses que foram gravadas em dez locais icônicos da capital, unindo duas forças econômicas: moda e turismo.

…ORIGINAL

Sob o comando do criador e diretor executivo do evento, o jornalista Fernando Lackman, e de Walquiria Aires, presidente do Sindiveste, produções das marcas com DNA brasiliense como Zinc e Confraria, entre outras, foram filmadas na Torre de TV, Concha Acústica e Memorial JK, entre outros pontos turísticos. Um desfile virtual marcará o lançamento do projeto.

REALITY

As empresárias brasilienses Juliana Braga e Adriana Lannes participam do Shark Tank Brasil, nesta sexta-feira, no Sony Channel. A dupla aparece no segundo episódio desta nova temporada, frente a frente com os tubarões Carol Paiffer, Camila Farani, José Carlos Semenzato, Caito Maia, além de João Appolinário. O episódio irá ao ar logo mais às 22h30.

DESEJOS…

O especialista em Neurociências, psicólogo clínico e escritor brasiliense, Filipe Starling, discute alternativas ao modelo monogâmico tradicional de relacionamento em seu livro recém-lançado: Não Monogamia Responsável: abrindo a relação com o cuidado que ela merece. No livro o autor reflete sobre os benefícios e os riscos de se aventurar pelo…

…ABERTOS

…universo do poliamor e das relações abertas. Para celebrar o lançamento da obra literária, o psicólogo convida o público para um workshop virtual sobre o tema. Será no próximo dia 19 de outubro. A obra está disponível nas principais plataformas digitais no formato e-book. Vale a pena a leitura em especial para quem deseja abrir a relação.

Fotos: JP Rodrigues e Arquivo Pessoal