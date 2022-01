Novo espaço no Lago Sul, visita oficial, aguardados e luto na coluna

A médica dermatologista Mariana Corrêa (foto) recebeu um grupo de convidados para a inauguração de sua nova clínica de dermatologia integrada em Brasília na QI 5, no Lago Sul. O espaço chegou inovando com sala de massagens e um cardápio a la carte com alimentos funcionais para a pele desenvolvido por uma nutricionista e chef vinda de Belo Horizonte.

VISITA OFICIAL

Em meio às polêmicas com a Anvisa e a vacinação de crianças no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro se prepara para fazer a sua primeira viagem internacional do ano. Ele seguirá em visita oficial à Guiana, localizada no litoral norte da América do Sul. Bolsonaro desembarca com a sua comitiva na capital Georgetown, no dia 21.

COROA

Caso o desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí seja realizado, o que será difícil por conta da pandemia de covid, a avenida contará com a participação de um rei de bateria. Trata-se do maquiador e hair stylist goiano Johnathan Avelino. Ele promete desfilar com muito samba no pé pela escola Lins Imperial, que terá o saudoso humorista Mussum no enredo.

DISCO NEON

A empresária Paloma Gastal pretende comemorar o seu aniversário no dia 11 de fevereiro com uma festa intimista no Lago Sul. A noite, que promete ser animada, terá como tema Disco Neon. A expectativa para o evento ficará por conta do dress code dos convidados, que como sugerido no save the date, deve seguir o tema da comemoração.

GRANDIOSO

O Hospital Brasília unidade Águas Claras tem impressionado quem visita o espaço. O prédio moderno e espelhado conta com atendimento 24 horas em seus 37,6 mil m² de área construída. São 265 leitos, sendo 70 de UTI. O pronto-socorro tem capacidade para 20 mil atendimentos por mês e o centro médico possui 10 andares.

AGUARDADOS

O vice-presidente Hamilton Mourão e o bilionário americano Timothy Draper vão palestrar em breve no Know How Experience 2022, um dos mais aguardados e concorridos eventos de empreendedorismo do Brasil deste ano. O encontro acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

CERRADO

A Rede Sustentabilidade ajuizou no STF, pedido de liminar solicitando que o Governo Federal comprove a destinação e a execução de verbas suficientes para a continuidade da atividade de monitoramento do desmatamento do Cerrado. De acordo com o partido, somente com mapeamento será possível aferir o nível de devastação do bioma.

BONS DESCONTOS

Sempre aguardada pelo público que busca ótimas oportunidades de compra, a Liquidação Lápis Vermelho do ParkShopping trará até 70% de desconto em vestuário, calçados, tecnologia, perfumaria, acessórios, produtos para casa, entre outras categorias. As promoções estão disponíveis ao consumidor entre os dias 13 e 16.

LUTO

A coluna se solidariza com os familiares do jornalista Valdeci Rodrigues, querido no circuito da comunicação do Distrito Federal, que faleceu ontem. Ele estava internado em um hospital da cidade de Porangatu, Goiás, com problemas pulmonares. Valdeci trabalhou em vários veículos de Brasília, entre eles o Jornal de Brasília.

Fotos: Bruno Cavalcanti