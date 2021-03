Novo espaço de arquitetura e brinde no Espírito Santo

Estudo

Médicos da UnB em conjunto com o Instituto Santa Marta de Ensino e Pesquisa (ISMEP) estão selecionando pacientes com Parkinson para um estudo, sem custos, que visa entender como acontecem os problemas de memória. A pesquisa possibilitará a definição de futuros desfechos e ensaios clínicos de medicamentos, além de entender o curso da doença.

Desespero

A crise econômica desencadeada pela pandemia tem sido visível para quem passa pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo. Nas áreas das lojas, praça de alimentação e check-in, o trânsito de pedintes e de gente vendendo produtos é grande. Pessoas em desespero que costumam seguir até o GRU Airport em busca de ajuda dos passageiros que passam por lá.

OS ARQUITETOS Elisa Fraga e Guilherme Bussamra com Carolina e Guilherme Campelo na abertura do novo espaço da Guel Arquitetura

Girl power

A operadora TIM quer efetivar 35% de mulheres em seus cargos de liderança dentro dos próximos dois anos. No conselho de administração, 30% dos assentos já são delas. O anúncio foi feito esta semana durante o TIM Day, em que a empresa apresentou as metas de triênio, entre elas a de aumentar também a representatividade de negros na companhia para cerca de 40%. Mais uma conquista para as mulheres.

Delícias

Diante do lockdown, o chef Ronny Peterson está apostando no delivery. A casa separou alguns de seus principais pratos, entre entrada, principal e sobremesa, para os brasilienses degustarem em casa. Entre os destaques estão o pastelzinho de pato desfiado e zeste de laranja, o capeletti de filé, massa recheada com filé mignon, e a paleta de cordeiro assada ao molho.

Em casa

Um dos mais premiados restaurantes da cidade, o Taypá, está se ajustando ao lockdown. Comandado pelo chef Marco Espinoza, a casa está investindo nos serviços de delivery e take out. A novidade este ano é que o menu completo da casa está disponível. Do tradicional pão artesanal, passeando pelos ceviches e tiraditos, até as carnes e frutos do mar no conforto de casa.

O aniversariante Pietro di Marcus brinda a vida com Ivan David e Ana Cláudia Venturin em Guarapari, no Espírito Santo

Sequência…

Chamou bastante a atenção do público, o abandono temporário das redes sociais da cantora e ex-BBB Karol Conká no momento mais crítico de sua estada no Big Brother Brasil. As polêmicas, o silêncio e a falta total de posicionamento sobre todo o ocorrido dentro do reality, contribuíram para o cancelamento da sister, de acordo com especialistas em gerenciamento de imagem.

…de erros

Diante das ações da produção, surge também o questionamento: como gerenciar a imagem de alguém em um momento crítico? “Sendo transparente com o público, apontando e tentando resolver os erros da pessoa com seriedade”, destaca a especialista em marketing digital Jennifer de Paula. Ela alerta que a manipulação digital não funciona quando a emoção fala mais alto que a razão.

Fotos: Marcelo Chaves