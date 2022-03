Novo desembargador, jantar de despedida, transação e visitas especiais na coluna

O presidente Jair Bolsonaro nomeou na última sexta-feira o advogado maranhense Luís Gustavo Amorim como novo desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Amorim ocupa o lugar deixado pelo ministro Nunes Marques, que foi indicado como ministro para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Ministro do STJ, Reynaldo Soares da Fonseca, com Luís Gustavo Amorim, nomeado desembargador federal

Luís Gustavo é filho do saudoso desembargador Leomar Amorim e da promotora de Justiça Graça Amorim, e sobrinho do ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O novo desembargador é casado com Rafaela Sarney, filha da ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney. Ele vem recebendo muitos cumprimentos pela nomeação.

O desembargador Luís Gustavo Amorim entre o ministro Reynaldo Soares da Fonseca e os desembargadores federais Daniele Maranhão, Ítalo Mendes, João Batista Moreira e Marcos Augusto de Sousa

JANTAR DE DESPEDIDA

O advogado Luis Afonso Costa de Medeiros recebe para um jantar na próxima semana, o amigo Orlando Leite Ribeiro, atual secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, que foi designado para a Embaixada do Brasil na Espanha.

TRANSAÇÃO

A grife Ralph Lauren está prestes a ser vendida. Com 82 anos, o fundador da marca, Ralph Lauren, está pensando em adiantar a sua aposentadoria. As negociações com o poderoso Grupo LVMH estão bem avançadas. A marca está avaliada em US$ 8 bilhões.

VISITAS ESPECIAIS

O presidente do TSE e ministro do STF, Edson Fachin, recebe hoje em seu gabinete no Tribunal para audiência e visita institucional os ministros da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e das Relações Exteriores, Carlos Alberto França.

TRADIÇÃO

Após quase dois anos sem poder fazer a sua tradicional festa de aniversário, a empresária Soraia Debs movimentará novamente a casa da família no Setor de Mansões Dom Bosco, no dia 9. Ela brindará a vida em uma noite com delícias árabes.

CASÓRIO EM BRASÍLIA

Marina Lima e Matheus Cardoso sobem ao altar no dia 12 em Brasília. Filhos de Erickson Blun e Mariliz Lima, e Luiz Cardoso e Jane Pimenta, o casal dirá o sim, na Paróquia Perpétuo Socorro, no Lago Sul, com festa nos salões do Villa Rizza.

TALHERES

O chef Diego Gebrim comandará as caçarolas logo mais, às 19h, do jantar de lançamento da edição 2022 do Restaurant Week. O encontro será realizado no Verona Ristorante, na Asa Sul. O festival é um dos principais da gastronomia da capital.

MELODIA MARCANTE

Na abertura das Sextas Musicais 2022, a cantora Sandra Duailibe leva ao palco do CTJ Hall – Casa Thomas Jefferson o espetáculo Entre Poesia e Canções, no próximo sábado, dia 5, interpretando canções de sucesso em homenagem às mulheres brasilienses.

STARTUPS

O Governo do Distrito Federal (GDF) realiza uma cerimônia no Palácio do Buriti para certificar as 50 novas startups que estão sendo fomentadas e capacitadas no âmbito do programa Start BSB. A iniciativa é fruto de um edital público, lançado em 2019.

Fotos: Arquivo Pessoal