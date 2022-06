Lançamento no STJ, turismo em alta e de olho na Amazônia na coluna do dia

O professor da UnB e da FADISP, Rafael Fonseca, recebeu inúmeras autoridades no lançamento de seu livro Judialização da Dívida Pública Federativa, nos salões do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ao lado do pai, o ministro do Reynaldo Soares da Fonseca, do STJ, ele também recebeu amigos e familiares na noite de autógrafos da obra.

O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, com o autor Rafael Fonseca

TURISMO…

De acordo com a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), as reservas no setor hoteleiro do país para o feriado de Corpus Christi já se aproximam da capacidade máxima. A expectativa é de 80% de ocupação dos hotéis. Os empresários estão festejando.

…EM ALTA

Em regiões turísticas, como Alagoas, no Nordeste, é esperado 88% de ocupação, enquanto na Serra Gaúcha, 90%. Alguns hotéis e pousadas já estão lotados há alguns meses. O estado de Goiás também está sendo muito requisitado, em especial Pirenópolis e Alto Paraíso.

CONFIRMADOS

Mais brasilienses estarão presentes no casamento de Lucas Bittar com Carolina Adriano, no final do mês, na paradisíaca Portofino, na Itália. A empresária Márcia Bittar, tia do noivo, e as primas de Lucas, Isabella e Luiza Bittar, estão confirmadas no casório que promete repercutir.

PRESENÇAS

Entre os convidados confirmados também estão o embaixador Hadil Vianna, o arquiteto Nardim Júnior, o médico Sérgio Kniggendorf e a empresária Daniela Kniggendorf. No dia 28, ocorrerá a cerimônia religiosa, dia 29 o welcome drinks e no dia 30 a esperada festa.

ESCOLHA

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tomou a decisão esta semana de que a sessão destinada à escolha dos desembargadores da composição inicial do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) será no dia 1º de agosto. Sessão presencial, com votação secreta.

DE OLHO…

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em parceria com a Imagem Geosistemas, apresentou ontem, durante evento, a Plataforma de Análise e Monitoramento Geoespacial da Informação Ambiental (Pamgia), um sistema que tem…

…NA AMAZÔNIA

…como objetivo principal monitorar dados geográficos em larga escala, a fim de subsidiar gestores e técnicos nas ações de planejamento, prevenção e combate aos ilícitos ambientais na Amazônia Legal. Também para zelar pelos demais biomas e águas jurisdicionais brasileiras.

CONECTADO

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Elisio Luz, estará hoje em Ceilândia, no Campo Sintético da Guariroba. Por lá será inaugurado na parte da tarde, às 15h30, o Wi-Fi Social DF. Trata-se do lançamento de internet gratuita para todos os visitantes do local.

Fotos: Emerson Leal