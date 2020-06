No Dia dos Namorados, casais apaixonados demonstraram o amor que sentem nas redes sociais

PUBLICIDADE

Mais um Dia dos Namorados comemorado com uma infinidade de casais apaixonados demonstrando através de posts no Instagram o amor que sentem. Com declarações, relembrando momentos e até mesmo com poemas, eles externam um dos sentimentos mais nobres da humanidade, o amor. A coluna fez uma pequena seleção deste momento de pura ternura.





Fotos: Reprodução