Neto de JK, André Kubitschek recebe ministro das Relações Exteriores da República Tcheca no Memorial

O ministro das Relações Exteriores da República Tcheca, Jan Lipavský, visitou o Memorial JK na tarde de ontem. Ele foi recebido pelo bisneto do fundador de Brasília, André Octávio Kubitschek, e pelo empresário Paulo Octávio, ambos vice-presidentes do museu que reverencia a história da criação de Brasília e de seu fundador.

Juscelino Kubitschek tinha ascendência tcheca – seu bisavô materno Jan Nepomuk Kubícek chegou ao Brasil na primeira metade do Século XIX. Acompanhado da embaixadora Pavla Havrlíková, o ministro conheceu detalhes da vida e da obra de JK, visitando os dois andares do museu. Também colocou flores no túmulo do fundador de Brasília.

A André Kubitschek, Jan Lipavský revelou que a construção da capital impressiona e sensibiliza o povo tcheco, pelos laços que unem os dois países. O chefe da diplomacia tcheca assinou o livro de ouro do Memorial JK e trocou presentes com o bisneto de JK. Ex-deputado em sua nação, Lipavský chegou em visita ao Brasil na segunda-feira.

Foto: Arquivo Pessoal