Mostra da artista brasiliense Mar Saback é aberta no Espaço Cultural Renato Russo

O Espaço Cultural Renato Russo recebeu a abertura da exposição individual Modos de Mergulho: Livre, Autônomo e Profundo, da artista brasiliense Mar Saback. O evento foi uma verdadeira ode à criatividade e expressão artística, deixando a artista com motivos para comemorar.

Sob os holofotes da noite, amigos, familiares e personalidades de destaque do cenário artístico da capital se reuniram na noite com mailing de Hendy Miranda para prestigiar as obras de Marina Saback, conduzindo os presentes em um universo onde cor e movimento se entrelaçam.

Foto: Arquivo Pessoal