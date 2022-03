Mostra Artefacto edição 2022 é aberta com jantar para convidados no Lago Sul

A Artefacto Brasília inaugurou a edição 2022 de sua mostra em Brasília na noite do último domingo (27), com um jantar para convidados. Os sócios proprietários da franquia na capital, Denise e Felipe Zuba, apresentaram a exposição que está reunindo nomes de destaque da arquitetura em ambientes que abordam o tema Natureza Modernista.

Cardápio do jantar foi assinado pelo chef Ronny Peterson, do restaurante Aroma

A mostra na Artefacto Brasília no Lago Sul, conta com ambientes assinados pelos arquitetos Hélio Albuquerque, Arnaldo Pinho e Isabel Veiga, Orestes Blanco e Maria Victória Salomão, Walléria Teixeira e Ney Lima, entre outros. O dono da marca, Paulo Bacchi, esteve presente na noite que também contou com a presença do modelo e ator Paulo Zulu.

Paulo Bacchi com os filhos Bruno e Pietro

Paulo Zulu entre Ney Lima e Walléria Teixeira

Orestes Blanco e Maria Victoria Salomão

Milena Trindade, Denise e Felipe Zuba e Thais Riedel Zuba

Tiago Vicente e Larissa Dias

Hélio Albuquerque

Denise Zuba e Paulo Bacchi com Claudia Meireles

Arnaldo Pinho e Mônica Pinto com Paulo Zulu

Denise Zuba entre Paula Santana e Celso Júnior

Valter Lourenço

Bruno Madeiro e Danielle

SETE ANOS

O empresário e chef de cozinha Marcelo Petrarca celebra os sete anos de seu restaurante Bloco C com a exposição fotográfica Celso Júnior. Mostra com trabalhos de um dos principais e mais renomados fotógrafos de Brasília. O evento de abertura está marcado para esta terça-feira, às 19h, no Bloco C da 211 Sul.

DOAÇÃO…

A Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM) em parceria com a Associação Nacional de Equoterapia (Ande-Brasil) e o Parque de Exposições Granja do Torto (PGT) doarão 41 animais da raça Quarto de Milha para 21 centros de Equoterapia localizados em diferentes estados do Brasil.

…BEM-VINDA

A doação ocorrerá por meio do Projeto Pátria Voluntária, comandado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, e visa contribuir com a ampliação dos serviços de Equoterapia, que auxiliam o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência. Causa mais que nobre e que merece o apoio de todos.

SEM VIOLÊNCIA

Esta é a última semana de funcionamento do Espaço Casa da Mulher Brasileira (CMB), no JK Shopping. Parceria do centro de compras com a Secretaria da Mulher do DF, a unidade reforça o combate à violência de gênero e apresenta os serviços de atendimento e também de acolhimento oferecidos na região.

Fotos: César Rebouças