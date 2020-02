Morre pioneira de Brasília Ruth Taurisano

PUBLICIDADE 

A sociedade de Brasília está consternada com o falecimento da pioneira Ruth Taurisano. Ao lado do marido Orlando Taurisano (foto), de quem era viúva, formava um dos casais mais queridos de Brasília. Eles sempre recebiam os amigos em ocasiões especiais na casa do Lago Sul.

Dona Ruth, como era chamada carinhosamente pelos amigos, nos deixou na terça-feira da semana passada. A família optou pela discrição e pela cremação. A família Taurisano comandou por muitos anos em Brasília a concessionária Disbrave, além de outros negócios.

Foto: Reprodução