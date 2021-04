Morre o jornalista Manu Santos

Enfrentando um câncer desde 2017, seu estado se agravou após uma sessão de radioterapia, ele era querido e conhecido no circuito cultural da capital

Faleceu na manhã deste domingo, às 6h20, no Hospital Santa Lúcia da Asa Norte, o jornalista e produtor cultural Manu Santos, 41 anos. Natural de Garanhuns, Pernambuco, e radicado em Brasília há 26 anos, Manu atuava como jornalista, assessor de imprensa e produtor cultural. Enfrentando um câncer desde 2017, seu estado se agravou após uma sessão de radioterapia. O profissional era querido e conhecido no circuito cultural da capital.

Manu entre as amigas Sueli Maestri e Ana Paula Ernesto

“Ele já vinha debilitado há algum tempo. Após a radioterapia o estado dele piorou. Foi internado no domingo passado. Ontem pela manhã foi transferido para a UTI, e hoje de manhã veio a óbito. Estamos muito tristes”, disse Jane Santos, irmã do jornalista. O velório será apenas para os familiares, no Clube dos Previdenciários, onde Manu trabalhou por anos. Amanhã, dia 5, ele será cremado em Valparaíso, respeitando um antigo desejo seu.

Fotos: Arquivo Pessoal