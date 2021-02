Vítima da covid-19, morre o empresário pioneiro Roberto Curi

O empresário pioneiro Roberto Curi faleceu no fim desta tarde desta terça-feira, aos 89 anos, por complicações decorrentes da covid-19. Ele estava internado há 20 dias no Hospital DF Star. “Fizemos tudo o que podia ser feito. Estou devastada”, disse a ex-primeira-dama Karina Curi, filha de Roberto, à coluna. Ainda não há informação sobre velório e sepultamento do empresário, muito querido em Brasília.