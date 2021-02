Morre o empresário pioneiro de Brasília, Takeshi Mizuno

PUBLICIDADE

Faleceu ontem no Hospital Alvorada, localizado na Asa Sul, após um período internado por conta de complicações com a saúde, o empresário pioneiro de Brasília, Takeshi Mizuno, aos 87 anos de idade. Integrante de uma família tradicional da região Centro-Oeste, Mizuno veio morar na capital ainda no período da fundação da cidade, em busca de novas oportunidades e com sede de empreender.

Ele fundou a Flores do Planalto, uma das primeiras floriculturas da capital. A floricultura foi marcante em sua época e participou de decorações de inúmeros eventos importantes da cidade. Posteriormente, o empresário seguiu empreendendo com investimentos em postos de combustíveis e imóveis no Distrito Federal. Takeshi deixa esposa, dois filhos, cinco netos e três bisnetas.

O empresário também era ativo na comunidade nipo-brasileira de Brasília e frequentador assíduo do Clube de Golfe, onde cultivou inúmeras amizades, como a de outros pioneiros da capital. O velório de Takeshi Mizuno acontecerá a partir das 13h desta sexta-feira, 5, na capela 6 do Campo da Esperança, apenas para familiares, por conta da pandemia. O sepultamento será às 15h30.

Foto: Arquivo Pessoal