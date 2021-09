Morre o ator francês Jean-Paul Belmondo

O artista passou por Brasília na década de 1960 quando gravou cenas para o clássico “O Homem do Rio”

A França perdeu um de seus maiores atores. Jean-Paul Belmondo, astro francês que fez fama ao estrelar filmes de Jean-Luc Godard, morreu hoje (6), aos 88 anos, em sua casa em Paris. A notícia foi confirmada pelo advogado do ator à agência AFP e a causa da morte não foi divulgada para a imprensa. “Estava muito cansado há bastante tempo. Ele morreu tranquilamente”, declarou o advogado Michel Godest.

O ator ficou famoso ao estrelar À bout de souffle do renomado diretor da Nouvelle Vague. Belmondo atuou às ordens dos mais reconhecidos diretores da época, como Vittorio de Sica, François Truffaut, Claude Chabrol, Alain Resnais e Claude Lelouch. Entre os clássicos que o ator estrelou, um icônico teve cenas gravadas no início de Brasília, com a cidade ainda em obras, em meio a poeira.

“O homem do Rio” do diretor Philippe de Brocca, mostra Jean Paul Belmondo, andando sobre uma viga de um prédio em construção na Esplanada dos Ministérios. Em outras cenas, o ator aparece caminhando pela região central da capital federal, e correndo no Buraco do Tatu, na época, recém-construído. No filme, Adrien Dufourauet, vivido por Belmondo, viaja pela América do Sul para encontrar a noiva.

VÍDEO

Ele procura a noiva que teria sido sequestrada por índios selvagens em busca da estatueta levada ao Museu do Homem de Paris por um arqueólogo. Para encontrar a noiva, o personagem desembarca primeiro no Rio e depois segue para Brasília e Manaus. O ator que emplacou em diversos filmes desapareceu completamente das telas de cinema após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2011.

Fotos: Reprodução