Morre Antonio Marcondes Ferraz Venâncio

Notícia triste chegando na manhã desta segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Morreu em Angra dos Reis, no estado do Rio, o empresário Antonio Marcondes Ferraz Venâncio, 26 anos, filho do empresário brasiliense Antônio Venâncio da Silva, o Venancinho, e da empresária carioca Maria Pia Marcondes Ferraz, filha da baronesa Silvia Amélia de Waldner, que mora em Paris.

Ele teria sido vítima de afogamento. A família está no Rio tomando as primeiras providências. Antonio era neto do falecido empresário Antonio Venâncio da Silva, fundador do Venâncio 2000, hoje Shopping Venâncio, e do Venâncio 3000, hoje Shopping ID, na capital federal. A coluna se solidariza com os familiares do rapaz, que era muito querido em Brasília e no Rio.