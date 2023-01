Modo férias ativado, à beira do colapso e conexão Bahia nos destaques da coluna

Com a temporada de férias ativada em pleno verão no Hemisfério Sul, nomes conhecidos de Brasília escolheram diferentes roteiros para curtir em família e com os amigos. Pausa dada no cotidiano de trabalho para relaxar e aproveitar os momentos de lazer no Brasil e também no exterior.

A coluna MC foi saber onde e o motivo da escolha de cada uma de nossas personagens. A influenciadora digital Duda Portella Amorim, a arquiteta Juliana Estrela e a empresária Duda Amaral falaram um pouco como foi e como está sendo o roteiro de férias escolhidas por elas para esta temporada.

“Temos casa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, há muitos anos e já virou tradição passar o Réveillon por lá. Não tem lugar mais lindo no mundo, na minha opinião, e com natureza mais selvagem. Só de ilhas são 365, uma para cada dia do ano. É muito especial. Os meus meninos, meu marido Juliano e meus filhos João e Joaquim se divertem e voltam revitalizados.”

DUDA PORTELLA AMORIM, influenciadora digital

“Escolhemos Marrakech, no Marrocos, e Courchevel, na França, para as nossas férias. Marrakech por ser uma cidade lendária, com decoração típica marroquina, paisagismo, culinária e hotelaria especiais. Fazemos todo início de ano uma viagem que nos agrega cultura e proporciona a união familiar. Tudo isso com o esqui, o esporte favorito da família.”

JULIANA ESTRELA, arquiteta

“Escolhi Punta del Este, no Uruguai, como meu destino para as festas de fim de ano. Fui com um grupo de amigas, ficamos hospedadas em La Barra. Ainda estou encantada com o charme da cidade, dos restaurantes e em especial das festas. Foi demais. Não vejo a hora de voltar no próximo ano. Foi sem dúvida uma temporada de férias gostosa.”

DUDA AMARAL, empresária

AÇÃO…

Os desdobramentos dos atos criminosos praticados por vândalos e terroristas na sede dos três poderes na Esplanada dos Ministérios tem sido muitos. Um deles diz respeito à prisão dos envolvidos no caso. Os homens detidos foram transferidos para o Complexo Penitenciário da Papuda e as mulheres presas para a Colméia, presídio feminino no Gama.

…QUE…

A rotina do sistema prisional do DF foi drasticamente alterada com as prisões dos manifestantes que praticaram atos de violência contra o patrimônio público e a democracia brasileira. Operando antes com entrada e saída de aproximadamente 100 pessoas por semana no sistema carcerário, com o episódio os números saltaram para 1.500 pessoas em um único dia.

…TEVE…

De acordo com um advogado criminalista da capital, que visitou ambos os presídios, essa alta de números gerou uma movimentação intensa deixando o sistema às margens de um colapso. Centenas de advogados estão atendendo parte dos presos, agora seus clientes. Muitos dos detidos não têm noção da repercussão e do que irão enfrentar na justiça.

…REAÇÃO

A OAB montou nos dois presídios estruturas emergenciais para dar suporte aos advogados que buscam exercer o seu ofício. De acordo com um advogado que atua no local, muitos estão esgotados e até mesmo sem dormir. Tem ficado a cargo dos advogados a entrega dos kits contendo material de higiene pessoal e vestimentas permitidas no sistema penitenciário.

CONEXÃO BAHIA

O estilista Domenico Dolce, um dos sócios proprietários da grife italiana Dolce & Gabbana, e o companheiro, o relações públicas brasiliense radicado na Itália Guilherme Siqueira, passaram os festejos de fim de ano em Trancoso, na Bahia, na presença de amigos, entre eles os empresários de Brasília, Bob e Lilian Lima, que possuem uma linda casa por lá.

Guilherme Siqueira, Lilian Lima e Domenico Dolce aproveitando o verão de Trancoso

O Natal e o Réveillon foram divididos entre uma casa alugada na região por Domenico e Guilherme e a residência do casal Lima. Na entrada de 2023, comemorado na praia de Trancoso, todos brindaram o novo ano com muitos fogos. Guilherme e o marido Domenico viajaram para a Bahia na companhia de familiares e voltaram revigorados para o frio da Itália.

FATALIDADE

Advogado que já ocupou cargo público de muito destaque está em estado grave internado em uma UTI de um hospital particular. Ele foi vítima de agressão com faca. A princípio, o que era investigado como tentativa de latrocínio ficou comprovado que foi praticado por uma mulher que a vítima conhecia e se relacionava. Os amigos estão em oração.

SIMPATIA

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, foi surpreendida na última sexta-feira, no Casapark, por jornalistas e alguns fãs que estavam no shopping para um evento, enquanto percorria algumas lojas de decoração. Janja posou apenas para fotos de celular e selfies. Fotos profissionais não foram permitidas pelos seguranças. A esposa de Lula foi muito simpática com todos.

ENCONTRO EM MIAMI

Os deputados Eunício Oliveira e Átila Lins com as esposas Rita e Mônica

O deputado federal eleito pelo Ceará, Eunício Oliveira, e o deputado federal reeleito pelo Amazonas, Átila Lins, deram uma pequena pausa no trabalho antes de assumir novo mandato na Câmara dos Deputados, em fevereiro, para dias de descanso em Miami, nos Estados Unidos. Acompanhados das respectivas esposas, Mônica Oliveira e Rita Lins, eles escolheram o restaurante Mr. Chow para almoçar. O assunto do encontro, como não poderia deixar de ser, foram os recentes acontecimentos envolvendo a política nacional.

CONTAGEM…

Nos bastidores do circuito social de Brasília só se fala do casamento de Juliana Cunha Campos e Vitor Vellasco, filhos de grandes empresários do Distrito Federal e que se casam no dia 4 de fevereiro, em Fernando de Noronha, na badalada Pousada Zé Maria. A expectativa é em relação a festa, que promete reunir nomes conhecidos do empresariado e da política da capital.

…REGRESSIVA

O gosto apurado dos pais da noiva, o casal de empresários Fabiano e Luciana Cunha Campos, deve ser refletido na festa, que promete abrir em grande estilo a temporada de grandes casamentos envolvendo nomes importantes de Brasília. Juliana e Vitor se casaram no religioso no final do ano passado, na presença dos familiares e dos amigos mais próximos.

ESQUENTANDO OS TAMBORINS

Aniversariante da última sexta-feira, o relações públicas carioca Alan Victor (foto), o nome da vez no segmento de RP na Cidade Maravilhosa, passou a data trabalhando. Alan assinará por mais um ano consecutivo a lista de famosos do Camarote Rio Praia, na Marquês de Sapucaí, que este ano terá a chef Katia Barbosa, do Mestre do Sabor da Globo, assinando o cardápio. Gracyanne Barbosa será a rainha do camarote e Giovanna Alparone, Mayara Lima e Erika Schneider as musas do espaço.

LUTO

Causou comoção em Brasília o falecimento da empresária Tereza Barroso, esposa do ministro do STF, Luís Roberto Barroso, aos 57 anos, em decorrência de um câncer, na semana que passou. A ministra Maria Cristina Peduzzi, do TST, muito amiga do casal, fez uma homenagem emocionante e saudosa nas redes sociais com fotos de momentos de confraternização com Tereza e demais amigas.

POIS É

Cena de novela com um toque de programa de humor. Hospedado em um resort nas proximidades de Brasília, um casal, no momento de ir embora, levou junto uma das carpas do lago do complexo. As câmeras de segurança registraram o ocorrido e, na saída, os hóspedes gentilmente foram convidados a devolver a coitada da carpa, que voltou o seu lar de origem.

