Mercato no Lago Sul, semana especial e sunset no heliponto

CROQUI O estilista Fernando Peixoto e o companheiro, o também estilista Patrick Noronha, lançam uma nova coleção de noivas pensada para o mês de maio. Batizada com o nome de Brisa, os 30 modelos, que já estão disponíveis no atelier da dupla no Lago Sul, unem luxo e delicadeza. As peças foram pensadas para as noivas que, apesar da pandemia, não abrem mão de uma celebração intimista no dia.

MERCATO… Estreia amanhã, a partir das 13h, no Shopping Gilberto Salomão, no Lago Sul, a Mercato Antiguidades + Arte + Design. O evento, que promete trazer o melhor da arte nacional e até mesmo internacional para Brasília, com exposições e venda de produtos de altíssima qualidade, chega para inovar o segmento no Distrito Federal e no Entorno.

Beto Saback, Antonio Aversa e Roberto Corrieri inauguram amanhã o evento de arte e antiguidades Mercato

…NO LAGO Idealizado pelos empresários da capital Lourenço Peixoto, Antonio Aversa, Roberto Corrieri e Beto Saback, o evento chega com o objetivo principal de resgatar o público que sempre frequentou a Feira de Antiguidades do Gilberto Salomão. No domingo, também tem Mercato, das 13h às 19h. Fica a dica neste fim de semana para os amantes da arte.

SUNSET… O Restaurante Norton reuniu 50 pessoas na noite do aniversário de Brasília, dia 21 de abril, para o lançamento do Happy Hour no Heliponto, no heliponto do Complexo Brasil 21. O evento aconteceuem homenagem aos 61 anos da capital. Os convidados desfrutaram de uma das melhores vistas de Brasília, com todas as medidas de segurança e protocolos exigidos respeitados.

…NO HELIPONTO O ponto alto do encontro foi o pôr do sol da cidade ao som do DJ Leo Alves. Tudo acompanhado de comidinhas preparadas pelos chefs Myriam Carvalho e Victor André, que cozinharam a lado dos chefs Vinícius Rossignoli e Edilson Oliveira. Os quatro prepararam juntos um cardápio feito com ingredientes da região e regado ao espumante 1913 Brut geladinho, da Del Maipo.

SEMANA ESPECIAL A semana está sendo de alegria para o diretor-executivo da Record TV Brasília, Luciano Ribeiro Neto (foto). Na última quarta-feira, no mesmo dia do aniversário de Brasília, ele comemorou 14 anos de casado com a esposa Andréa Ribeiro (foto). Amanhã, sábado, Luciano que é um dos executivos mais talentosos e queridos do eixo Brasília e Goiânia, completa mais um ano de vida. O aniversário será festejado em família.

Andréa e Luciano fizeram Bodas de Marfim

TOP TRÊS Frutos de justiça, de Ronaldo Carneiro, Segura na mão de Deus, de Nelson Monteiro e Everybody’s free (To feel good) Cox Tim / Nigel Andrew Swanston são as três músicas mais tocadas nos últimos cinco anos nas rádios do Distrito Federal. O minucioso levantamento foi feito pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), em homenagem ao aniversário da capital.

LEITURA O recém-lançado livro Encontre a sua marca-Estratégias para potencializar Carreiras e Negócios, organizado por Daniela Bacelar, da editora Literare Books, está reunindo cerca de 34 profissionais de diferentes áreas do Brasil com inúmeras lições de como construir uma marca. A obra conta com três representantes de Brasília: Deniza Gurgel, Danielle Teles e Evy Carius.

B’DAY A sexta-feira será de muitos cumprimentos para os aniversariantes do dia: Jéssica Lobo, Guilherme Henninger, Múcio Porto, Fabricio Viana, Ana Luiza Favato e Marco Ribeiro. Já amanhã, José Sarney, Marlene Galeazzi, Antonieta Silva, Rauf Eduardo Rappel, Luiz Augusto Jabour, Gabriel De’Carli, Vicente Ozumi, Marcelo Weyne, Daniel Oliveira e Savio Nogueira completam mais um ano de vida.

