Memória de Brasília, encontro em Paris, causa nobre e futuro melhor

O restaurante Piselli, no Iguatemi Brasília, será cenário hoje de dois almoços ligados ao mundo da moda. Um para marcar a inauguração da ISLA em Brasília. Já o outro, comandado pela grife italiana Fendi para um grupo de convidadas, será para celebrar as novidades da marca.

O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, participou ontem de uma reunião ministerial informal da Organização Mundial do Comércio (OMC). O encontro em Paris teve como objetivo discutir os resultados esperados para a 12ª Conferência Ministerial da OMC.

Entre outras autoridades que participaram do encontro, organizado pelo ministro do Comércio, Turismo e Investimentos da Austrália, Dan Tehan, estavam a secretária de Comércio dos Estados Unidos, Katherine Tai, e o comissário de Comércio da União Europeia, Valdis Dombrovskis.

Durante a reunião, o ministro França, que é embaixador de carreira, ressaltou a importância de avançar as regras para subsídios industriais e agrícolas, de modo a equilibrar as condições de concorrência e viabilizar a redução ou a eliminação de distorções ao comércio internacional.

Nesta quarta-feira (6), a partir das 10h, o governador Ibaneis Rocha e a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha, receberão pessoalmente as doações de brinquedos e livros infantis para a campanha Vem Brincar Comigo 2021, no Palácio do Buriti.

Governador Ibaneis Rocha com a primeira-dama Mayara Noronha

As doações serão realizadas em formato drive-thru no recuo da frente da sede do GDF. A campanha deste ano começou no dia 30 de agosto e termina hoje (6). A mobilização tem como objetivo principal proporcionar um Dia das Crianças especial para os pequenos carentes do Distrito Federal.

O Ifood acaba de montar na capital paulista uma fazenda para o cultivo de hortaliças, legumes e frutas. Tudo com tecnologia de redução de até 90% do consumo de água. O local tem capacidade de produzir mais de 1.5 toneladas de alimentos, doados para cerca de três mil famílias carentes.

Com a sinalização do governador Ibaneis Rocha de que com o aumento da vacinação no DF, será provável que Brasília tenha festas de fim de ano, já tem clube, restaurante e hotel começando a se movimentar. Caso do Iate Clube, que já marcou reunião para discutir sobre o seu réveillon.

Um novo laboratório de qualificação profissional e inclusão digital construído no DF será a porta de entrada para que 100 jovens e adultos das regiões do Paranoá e Itapoã entrem no mercado de trabalho. Trata-se da PaperLab, uma iniciativa da Paper Excellence, grande produtora

…e celulose do mundo e da ONG Programando o Futuro. “Vamos proporcionar práticas modernas e estimulantes de empreendedorismo e contribuir para a qualificação de jovens para o mercado de trabalho”, disse à coluna Guilherme Cunha Costa, diretor de Relações Institucionais do grupo.

Elias Amaral e Carolina Wanderley no casamento de Sofia Peixoto e Leo Lynce na Praia dos Carneiros, em Pernambuco

Três meses após seu lançamento, o aplicativo Mulheres Positivas já reúne mais de 100 cursos de capacitação gratuitos, além da oferta de vagas em grandes empresas com atuação no país. A iniciativa foi lançada em julho pela TIM em parceria com a Adidas, Enel, Microsoft e Pirelli, entre outras.

A quarta-feira começa de maneira especial para a jornalista carioca Yacy Nunes, que completa mais um ano de vida, recebendo cumprimentos dos amigos do Rio e de Brasília. Quem também faz aniversário hoje é dona Carminha Manfredini, mãe do saudoso cantor e compositor Renato Russo. Ela comemora a data em família.

