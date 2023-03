Médico Marcelo Ferrer passa aniversário na Suíça com a esposa Gláucia

Um dos médicos ortopedistas mais conceituados e requisitadas do Brasil, Marcelo Ferrer faz uma pequena pausa em sua movimentada agenda de trabalho no Instituto Ferrer, em Brasília, por um motivo especial. Ele brinda na companhia da esposa Gláucia, dia 23, a chegada de mais um aniversário em viagem pela Europa.

Globetrotter, dono de dicas fantásticas dos roteiros mais exclusivos do mundo, desta vez Marcelo escolheu como destino a Suíça, país onde os filhos, a médica Mariana Ferrer e o advogado Gustavo Ferrer, estudaram quando eram adolescentes. Programação que está sendo preparada com atenção por Gláucia Ferrer, a esposa.

“Será muito especial passar o aniversário do Marcelo lá, em clima de comemoração e de sossego. Gostamos muito da Suíça. Visitaremos Zurique, Lucerna, Grindelwald e Zermatt”, revela Gláucia, que na noite desta quarta-feira marca presença em um evento na Embaixada da Suíça sobre turismo.

DOAÇÕES

Chegaram à Síria esta semana, as doações brasileiras para a população turca, que sofre os efeitos do terremoto ocorrido por lá. São 90 purificadores de água potável e sete toneladas de alimentos desidratados nutricionais. Os purificadores têm capacidade de produzir diariamente, em conjunto, mais de 500 mil litros de água.



VISTOS

O governo federal decidiu este ano retomar a exigência de vistos de visita para cidadãos do Canadá, da Austrália, dos Estados Unidos e do Japão. A iniciativa foi tomada logo após consultas feitas aos quatro países sobre a possibilidade de concessão de isenção de vistos aos brasileiros, em respeito ao princípio da reciprocidade.

CINEMA…

Na próxima sexta-feira, uma das salas do Espaço Itaú de Cinema do CasaPark será palco do lançamento da edição 2023, do projeto Vamos ao Cinema. Na plateia, alunos do Ensino Fundamental de escolas públicas do DF, que participaram da ação no ano passado, assistirão a seis filmes premiados na edição de 2022.

…INCLUSIVO

Após a sessão especial de abertura, haverá uma palestra com o cineasta Faustón da Silva que irá falar com os estudantes sobre as possibilidades de profissões que existem no segmento do audiovisual. O evento é uma realização da VêCultura Produções com patrocínio da Neoenergia Brasília e apoio do Instituto Neoenergia.

RECIPROCIDADE

A medida terá validade a partir de 1º de outubro deste ano. A isenção havia sido estabelecida pelo Decreto 9.731, de 16 de março de 2019, na gestão de Jair Bolsonaro, em rompimento com o padrão da política migratória brasileira, alicerçada nos princípios da reciprocidade e também no da igualdade de tratamento.

Foto: César Rebouças