Médico dermatologista Rogério Ranulfo participa de encontro na Espanha

O médico dermatologista Rogério Ranulfo (foto) seguiu esta semana em viagem para a Espanha. Na capital Madri, ele participa da primeira edição da BOT Euro, encontro brasileiro que trata e discute terapias corporais. O evento promete entrar na lista dos maiores e principais do mundo.

Dividindo-se entre Brasília e Goiânia, onde possui clínicas, Rogério participará do encontro que abordará, com a presença de experts no assunto, temas relacionados à gordura localizada, flacidez, estrias e celulites. O congresso será realizado de amanhã até o próximo sábado.

Foto: Arquivo Pessoal