Médico André Braga celebra a chegada dos 50 anos com festa em Brasília

Querido nos segmentos da medicina, da política, do empresariado e do circuito social da capital federal, o médico André Sales Braga, competente diretor do Grupo Santa, que em Brasília engloba os hospitais particulares Santa Lúcia, festejou em grande estilo a chegada de seus 50 anos de vida. Idade e conquistas que foram celebradas na companhia de familiares e dos amigos mais próximos do aniversariante.

Carla Morgana Denardin, Matheus Costa e a ex-deputada Iracema Portella

O restaurante Soho, localizado no Pontão do Lago Sul, foi o endereço escolhido para a comemoração, que teve a presença de 350 convidados, muitos vindos de outras cidades como Goiânia, São Paulo e João Pessoa. André contou com a ajuda das amigas Lorena Furtado e Raquel Portela para a organização do evento, que recebeu uma criativa ambientação da decoradora Valéria Leão Bittar.

André com a amiga Luana Motta

Na decoração, que teve inspiração nas baladas da cidade, a cor dourada ganhou destaque, trazendo o simbolismo da prosperidade. Para completar, um lindo bolo criado pela cake designer Tatiana Barros, da TB Cake, nos mesmos tons da ambientação da festa, ganhou muitos elogios durante a noite. Um cardápio especial de iguarias da gastronomia japonesa foi servido na comemoração.

Elaine Catta Preta, Manuella Peixoto e Mayra Perin

Natural de João Pessoa, na Paraíba, André adotou Brasília como sua morada há 22 anos, se tornando um dos nomes mais respeitados da área médica do DF. A noite que brindou os seus 50 anos contou com o som dos DJs Rafa Rios e Guga e um show da cantora Adriana Samartini. “Estou muito feliz em poder compartilhar essa ocasião. Brindar os meus 50 anos com pessoas tão especiais”, disse ele.

O aniversariante entre Patrícia Vaz e Mônica Haddad

Fotos: Jaciara Aires