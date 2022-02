Medicina em foco, talento brasiliense, chegada e noite alemã na coluna do dia

CHEGADA

A última sexta-feira foi de alegria no Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul, com o nascimento da pequena Maria Alice, filha do casal de empresários Leo Lynce Araújo e Sofia Peixoto. A suíte da unidade hospitalar ficou movimentada com as visitas dos avós Lourenço e Rosália Peixoto e Leo Lynce e Maria Tereza Cavalcanti.

VIAGEM

O vice-presidente Hamilton Mourão representará o Brasil na cerimônia de posse do novo presidente do Chile, Gabriel Boric, marcada para o dia 11 de março. Mourão seguirá em viagem no dia 10 e ficará até o dia 12 no país, entre a capital Santiago e Valparaíso, cidade que abriga a sede do Congresso Nacional chileno.

FENÔMENO

O PIX realmente caiu no gosto dos brasileiros. De acordo com o Banco Central, em janeiro deste ano foram realizadas, ao todo, cerca de 1,3 bilhão de transações usando a ferramenta de pagamentos instantâneos. Trata-se de quase sete vezes o total de transações feitas no mesmo período do ano passado.

TALENTO BRASILIENSE

O arquiteto e designer brasiliense Samuel Lamas (foto)está colhendo os louros de sua coleção Lamas Outdoor. Tratam-se de 4 peças desenhadas pelo profissional e produzidas pela Patio Brasil Móveis em Uberaba. Até o momento já foram oficialmente lançadas duas, as poltronas Yuu e Haruka, que são sucesso no mercado.

As peças que são atemporais em aço inox e cordas náuticas coloridas foram concebidas com raciocínio arquitetônico e geométrico. A continuidade da linha estrutural sugere fluidez e todos os elementos constituem o funcionamento das peças. Essa orientação sustentável promove uma estética leve e simples.

“Estou muito feliz e honrado por ver nossas criações pelo Brasil e pelo mundo afora. As peças carregam a identidade brasiliense pela clareza estrutural, a simplicidade e espírito lúdico”, disse Samuel, que coleciona prêmios pelos trabalhos desenvolvidos. Vale destacar que as coleções Yuu e Haruka são totalmente minimalistas.

ENLACE

Está marcado para dia 7 de maio o casamento da arquiteta Maria Eduarda Oliveira com o advogado Thiago Fleury. Tanto a parte religiosa quanto a recepção serão realizadas para um pequeno grupo de convidados na fazenda Santa Mônica, dos pais da noiva, o ex-ministro e ex-senador Eunício Oliveira e Mônica Paes de Andrade.

MAR

O Sagrado Mar, no Lago Sul, realiza de 23 a 1º de março, o Festival 7 Polvos, que promete inovar com inúmeras iguarias preparadas à base de polvo. Amanhã (22), o concorrido restaurante reúne um grupo pequeno de convidados para degustar o cardápio elaborado pelo chef peruano Marco Espinoza em primeira mão.

NOITE ALEMÃ

O embaixador da Alemanha, Heiko Thoms, e a esposa Anahita Thoms, organizaram um jantar para 22 convidados no último final de semana na residência oficial do país em Brasília. Entre os convidados estavam os embaixadores do Reino Unido, Peter Wilson, da Bélgica, Patrick Herman, da França, Brigitte Collet, da Noruega, Odd Magne Ruud, além da representante da ONU, Florence Bauer.

O embaixador Heiko Thoms entre a apresentadora da TV alemã, Clara Pfeffer, e a jornalista Fabiana Ceyhan

Na ocasião, os especialistas em meio ambiente, Márcio Astrini e Tasso Azevedo, proferiram uma interessante palestra sobre a atual situação ambiental do Brasil, apresentando dados recentes e estatísticas impressionantes. O jantar foi servido em quatro etapas. O prato principal foi um salmão com crosta de ervas, e a harmonização foi feita com vinhos alemães.

ANIVERSÁRIOS

HOJE: a arquiteta Fernanda Adriano, a advogada Daniela Teixeira, a jornalista Roberta Teles e a ativista Ana Paula Soares. AMANHÃ: o investidor Gustavo Gurgulino, a empresária Simone Hammerschmidt e o DJ Daniel Rosendo. QUARTA: os empresários Leonardo Monteiro e Rosany Viotti Ribeiro.

Fotos: Arquivo Pessoal