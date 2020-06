Médica ortopedista Luciana Ferrer revela como está se reinventando em tempos de pandemia

PUBLICIDADE

Especialista em cirurgia da coluna vertebral, a médica ortopedista Luciana Ferrer contou para a coluna como está enfrentando a pandemia e o que tem feito para se reinventar neste período. “Antes da pandemia a minha vida em geral era bastante acelerada, principalmente no âmbito do trabalho. Sou apaixonada pelo que faço e sempre me dediquei 100%. Dessa forma, minha vida se resumia ao trabalho de domingo a domingo intercalado com eventos familiares e sociais que eu encaixava com muito esforço”, diz ela.

“No fim do ano passado, decidi colocar em prática um dos meus projetos mais desejados que é investir na cirurgia endoscópica da coluna vertebral. Iniciei, junto com meu pai, uma pós-graduação na USP de Ribeirão Preto, mas infelizmente as aulas presenciais foram suspensas com o início da pandemia em março. Me senti frustrada. Tivemos que mudar tudo em nossas clínicas para proteger os pacientes e nos proteger também. A rotina acelerada, brevemente se tornou uma nova vida com alguns espaços e sobretudo pausas”.

Trabalhando junto com pai Luciano Ferrer em clínicas da família em Brasília, Luciana se adaptou ao momento. “Apesar de não ter parado de trabalhar no período da quarentena, pois precisávamos manter as clínicas abertas para dar apoio aos pacientes e aos hospitais, percebi que poderia fazer algo bom com essa novidade, o tempo parcialmente livre. Separei materiais de estudo que eu queria atualizar e dediquei-me inicialmente a isso. Pude assistir vários seminários relacionados à cirurgia de coluna e ler artigos, reciclando meu conhecimento.”

A médica também revelou que viu nas redes sociais um instrumento de inovação. “Ao mesmo tempo, notei que os pacientes estavam em casa ansiosos, com dúvidas, sentindo dores e com medo de buscar atendimento. Há dois anos, meu marido sugeriu que eu criasse uma rede social para falar sobre temas relacionados a ortopedia e levar informação às pessoas. Foi então que transformei minhas redes em veículos de informação, criando contas no Instagram e Facebook. Agora, intensifiquei o uso delas.”

