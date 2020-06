Médica dermatologista Mariana Corrêa cria projeto em favor das famílias afetadas pela pandemia

PUBLICIDADE 

A dermatologista Mariana Corrêa é vista com frequência em cursos e congressos internacionais. Por estar sempre se aprimorando com os principais médicos do Brasil e exterior teve o insight de criar o projeto “Cosmiatria Solidária”, uma plataforma de aulas com temas diversos e relevantes com experts da dermatologia e cirurgia plástica do Brasil e exterior. Todo o valor arrecado, com a venda das aulas online, será direcionado para instituições solidárias que têm ajudado famílias carentes prejudicadas pela pandemia.

O Cosmiatria Solidária conseguiu reunir 21 profissionais que abraçaram a causa e disponibilizaram tempo e conhecimento para desenvolver aulas para o projeto. Todos se prontificaram a produzir aulas que serão disponibilizadas online. “Este é um período delicado que nunca imaginamos passar. Espero que esse conhecimento sirva de instrumento de ajuda e vá além do ensino, para levar alimento e amor às famílias que precisam”, destacou Mariana. O valor das inscrições serão 100% revertidos em cestas básicas.

Fotos: Arquivo Pessoal