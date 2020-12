Maria Victoria Salomão fala da importância de se apoiar obras sociais no Natal

PUBLICIDADE

Com pouco mais de 24 anos, a arquiteta brasiliense Maria Victoria Salomão desde pequena conviveu com as ações solidárias apoiadas pelos pais Márcio e Cláudia Salomão e pelo avô, o empresário pioneiro Gilberto Salomão. Exemplos que ele segue, dando uma atenção especial em datas comemorativas, quando se engaja ainda mais para trazer alegria para as pessoas. Seja apoiando ou promovendo ações filantrópicas que tem como objetivo principal amenizar o sofrimento do próximo.

“A importância de ser solidário em datas comemorativas é reforçar a magia de sonhar e realizar levando mais alegria para todos ao nosso redor, nos doando e nos fazendo presentes. Somos sempre de alguma forma um pouco responsáveis pelo todo. Em tempos de pandemia tivemos a certeza que não adianta estar bem individualmente. Estamos todos juntos no mesmo barco, remando na mesma direção. Às vezes com um simples gesto podemos mudar o rumo de muitas coisas”, destaca.

Este ano Maria Victoria aderiu a campanha solidária de Natal do Jornal de Brasília, promovido pelo JBr do Bem, que também atenderá crianças carentes do Distrito Federal e do Entorno. A arquiteta está doando brinquedos para meninos e meninas. “Desejo um Natal feliz para todas as crianças da cidade. Muita saúde, proteção e união. E o que estamos passando de forma geral no mundo com a pandemia nos torne melhores, na esperança de dias mais alegres com boas notícias para todos.”

Segredos…

A empresária brasiliense Gabriella Constantino virou pauta da revista Vogue Brasil do mês de dezembro. Na publicação, ela fala como se viu forçada pela pandemia a desacelerar e curtir a gravidez de seu primeiro filho Vittorio, agora com 4 meses, enquanto conciliava reuniões virtuais e a reforma do novo showroom de sua Pretty New…

…do sucesso

…brechó de luxo online, fundado em 2014, e que caiu no gosto dos brasilienses antenados. Para a Vogue Brasil, Gabriella contou como une com sucesso o digital e o físico em sua plataforma. Vale destacar que a empresária, filha do casal Victor Foresti e Cristiane Constantino, abre em breve um espaço físico da Pretty New. Será no Lago Sul.

Talento

A premiada designer Clementina Duarte foi convidada para ser a única representante brasileira na categoria Joalheria de Design, a participar em Londres de um evento do Rolls Royce Club, para celebrar o aniversário da rainha Elizabeth II. Clementina irá integrar um livro exclusivo com exposição de peças e trabalhos dos artistas convidados.

Seguindo…

Esse ano o lançamento da nova coleção do estilista brasiliense Fernando Peixoto não teve a tradicional festa, para quase mil convidados, que já virou tradição no segmento de noivas em Brasília. Por conta da pandemia, o estilista e seu sócio e companheiro Patrick Noronha optaram por respeitar o momento de cuidados e não realizar o desfile.

…firme

Mas a dupla não abriu mão de criar uma Royale. Inspirada na realeza francesa, a coleção é composta de mais de 50 modelos. A coleção já pode ser conferida no atelier Fernando Peixoto, no Lago Sul, com hora marcada e todos os cuidados necessários estabelecidos pelas autoridades de saúde. É a moda de Brasília se adaptando aos novos tempos.

Foto: César Rebouças