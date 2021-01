Confira a coluna Marcelo Chaves de hoje!

PUBLICIDADE

Chegadas e partidas

O advogado e diretor de Relações Governamentais e Internacionalização de Negócios da AB&DF Advocacia – Luiz Afonso Costa de Medeiros recebeu um seleto grupo de convidados no restaurante Lago para homenagear o Ministro Félix Baes de Faria, que deixou a Secretaria de Relações Bilaterais no Oriente Médio, Europa e Ásia para assumir posto na Embaixada do Brasil, em Amã, na Jordânia.

Já o Conselheiro Marcus Henrique Paranaguá, que antes trabalhava na Embaixada de Buenos Aires, assumiu como Secretário de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente. Tarde descontraída e com todas as medidas sanitárias vigentes no momento devido à pandemia sendo obedecidas.

“Lá vem o Chaves..”

A médica Paula Lins e o advogado Paulo Colela festejaram os 5 meses do filho Arthur Henrique na casa dos pais de Paula, o Dep. Federal Átila Lins e a socialite Rita Lins, na Asa Sul. A festinha só para a família teve tema do Chaves. “A intenção era fazer uma festa maior, mas devido à pandemia, comemoramos apenas em família, para evitar aglomerações” afirmou Paula.

Saúde mental

A Escola de Felicidade de Brasília está promovendo a I Semana Internacional de Saúde Mental alusiva ao Janeiro Branco. Idealizado pelo professor Elias Lacerda (foto), o evento é gratuito, 100% online e com certificado de 20 horas. O encontro virtual acontecerá até o dia 29 de janeiro, com palestrantes do Brasil e do exterior.