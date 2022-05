Manhã de solenidade, luto, devagar e manifesto urgente na coluna de hoje

Com solenidade na Academia do Corpo de Bombeiros de Brasília, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal homenageou personalidades da cidade que prestaram relevantes serviços em favor da segurança pública da capital. Na ocasião, foi entregue a medalha “Mérito da Integração Segurança Pública do Distrito Federal”. O governador Ibaneis Rocha e o vice-governador Paco Britto estiveram entre as autoridades presentes na ocasião.

O advogado José Eduardo Alckmin, um dos agraciados, entre a filha Natalia, a esposa Geiza e o filha Zeca logo após a cerimônia que homenageou personalidades da capital

DEVAGAR

Alô, alô presidente da Novacap, Fernando Leite. Vários moradores do Lago Norte e do Setor de Mansões do Lago Norte estão há tempos solicitando o conserto das pistas e colocação de rotatórias na região. Os locais apresentam perigo real de acidente, além do asfalto estar muito ruim. A Novacap? Não dá nenhuma resposta.

LUTO

A coluna se solidariza com a família da pioneira Maria Ignêz Uchôa Pinheiro, que nos deixou aos 96 anos, na madrugada de domingo, no Rio de Janeiro. Dona Marinês, como gostava de ser chamada, era a filha mais velha de Israel Pinheiro, político responsável pela construção de Brasília, com quem trabalhou na época da juventude.

MANIFESTO…

Em visita ao Brasil entre os dias 16 e 27, com passagens por São Paulo, até 21, e Rio, em uma agenda de encontros políticos, o ex-ministro e uma das maiores referências em filosofia, política e direito, Roberto Mangabeira Unger, prepara o seu primeiro livro a ser lançado em primeira mão no Brasil e em língua portuguesa.

…URGENTE

Governar o mundo sem governo mundial (LeYa Brasil) é um manifesto urgente pela colaboração entre os Estados nacionais independentes, algo que nunca foi tão importante como agora. Para o autor, só pela cooperação internacional poderemos assegurar os bens públicos globais imprescindíveis ao desenvolvimento.

QUENTÃO

A deputada Bia Kicis promoveu uma concorrida festa de São João em Brasília no último final de semana. Entre os presentes estavam o general Augusto Heleno, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ex-governador José Roberto Arruda com a mulher, a ex-ministra Flávia Arruda. O evento foi realizado na casa de Ricardo Caiafa.

TURISTA

O jornalista Pedro Bial curtiu há dias as praias de Caraíva e Trancoso, no litoral Sul da Bahia. O apresentador deu uma pequena pausa no trabalho para curtir passeios de lancha e frequentar restaurantes off-circuito. A curiosidade é que nas duas ocasiões Bial foi visto sozinho. Mesmo solitário, pela cara, ele adorou o passeio.

ANFITRIÃO

O designer de joias e colecionador de arte Antonio Henrique Abinave recebe convidados para um jantar intimista, dia 26 próximo, na casa da família no Lago Sul. O encontro será em homenagem a amiga, advogada, procuradora e escritora Márcia Almeida Guasti . A noite promete contar com cardápio especial, vinhos safrados e conversas agradáveis.

PRAZO

Reta final para quem quer se inscrever no edital Transformando Energia em Cultura, do Instituto Neoenergia e da Neoenergia Brasília. Por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a iniciativa apoia projetos socioculturais que contribuam para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Fotos: Renato Alves