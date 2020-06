Mais uma baixa: Bierfass do Gilberto Salomão fecha as portas de vez

Um dos pontos de encontro de Brasília, o restaurante e bar Bierfass, localizado no centro comercial Gilberto Salomão, no Lago Sul, uma regiões mais nobres e concorridas de Brasília, fechou as portas de vez.

O restaurante que funcionava em um espaço próprio, comprado há muitos anos, foi fundado em 1969, sendo o terceiro mais antigo da capital. Em uma reunião, os proprietários decidiram encerras os serviços.

Segmento em crise

Com a frase “Portas Abertas Já Retomada Segura”, o Sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares (Sindhobar) iniciou uma campanha pela retomada das atividades do setor. O presidente da entidade, Jael Antônio da Silva, cobra das autoridades do Distrito Federal uma posição sobre quando e e de que modo poderão reabrir as portas.

“400 bares e restaurantes já fecharam encerraram as atividades e demitiram 10 mil trabalhadores, mas se os estabelecimentos continuarem sem funcionar, das 10 mil empresas do setor existentes no DF, três mil fecham e as demissões deverão atingir um total de 40 mil pessoas.”

A grande preocupação dos empresários, entre eles os de bares e restaurantes, é o fato de que nesta semana termina o prazo para suspensão dos contratos de trabalho. “Com o fim do prazo em que é permitida a suspensão do contrato de trabalho, o que vamos fazer? Vamos reduzir as jornadas de trabalho dos empregados? Mas se não voltarmos a trabalhar teremos mais à frente de demitir o pessoal, aí haverá os encargos a serem pagos? São muitas decisões a serem tomadas e precisamos que o governo nos dê respostas”, questionou.

