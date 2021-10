Libriana, casório, nos trilhos, subindo, manifesto e causando em Paris

CASÓRIO

Marcado para o dia 23 deste mês, o casamento de Isadora Fonseca com Luis Felipe Argello. A cerimônia religiosa será na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul. Após o sim, os noivos receberão os convidados para a festa no Espaço Villa Rizza, no Setor de Clubes Sul. Isadora é filha de Clênio e Renata Fonseca e Luis Felipe do ex-senador Gim Argello e de Cristina.

SUBINDO

As vendas nos shopping centers do Brasil devem ter um aumento médio de 18% no Dia das Crianças, em relação a 2020, de acordo com a pesquisa de expectativas realizada pela ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Centers). O levantamento, feito entre os dias 23/9 e 4/10, prevê que a data movimentará um montante de R$ 4,4 bilhões no setor.

DIVERSÃO

O Dia das Crianças será especial no Pontão do Lago Sul. No dia 12, das 15h às 19h, o complexo se transformará em um circo a céu aberto, com brinquedos infláveis, personagens caracterizados e decoração cênica no pórtico de entrada, com cortinas vermelhas. O Admirável Mundo Inflável trará opções de diversão gratuita para crianças de 3 a 16 anos.

NOS TRILHOS

Boa notícia. O plenário do Senado aprovou o PLS 261/2018, que institui um marco legal para as ferrovias brasileiras. O texto estabelece uma nova ordem de ferrovias, construídas ou adquiridas pela iniciativa privada por meio de outorgas de autorização, além de dispor sobre a autorregulação ferroviária e a segurança do trânsito e do transporte ferroviário.

MANIFESTO

Uma coalizão formada por entidades representativas dos 17 setores econômicos que mais empregam no Brasil publicou um manifesto que expressa a preocupação com o possível fim da política de desoneração da folha. O documento é destinado aos parlamentares que integram a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados em Brasília.

ENCONTRO

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil por sua Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, promoveu o evento virtual A Defesa da Constituição: Homenagem ao Relator Bernardo Cabral, alusivo à data de promulgação da Carta Magna. O evento ocorreu em plataforma digital e teve o jornalista Vicente Limongi compondo a Mesa de Honra na Abertura.

CAUSANDO…

A Semana de Moda de Paris, um dos eventos mais aguardados dentro do calendário fashion, apresentou seus últimos desfiles esta semana, marcando a retomada dos disputados eventos presenciais com a temporada de primavera/verão 2022. Os eventos foram marcados pela presença de celebridades e fashionistas brasileiras na capital francesa.

…EM PARIS

Entre as famosas do Brasil que circularam e fizeram bonito na semana de moda parisiense estavam a top Fernanda Motta, as influenciadoras digitais Thassia Naves, Silvia Braz e Camila Coelho , além da atriz Bruna Marquezine. Os estrelados Plaza Athénée e Le Meurice, da Dorchester Collection, foram os hotéis escolhidos por boa parte da turma tupiniquim.

Foto: César Rebouças