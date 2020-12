Larissa, Wando e Gislene Borges celebram o novo ano ajudando quem precisa

PUBLICIDADE

A entrada de ano tem um significado especial para a família do economista e agropecuarista Wando Borges. Ao lado da mulher Gislene e da filha Larissa, ele sempre aproveita os festejos de fim de ano para dar ainda mais apoio aos mais necessitados. “Tivemos em 2020 uma situação atípica que afetou a todos nós em maior ou menor grau. Em datas e situações especiais, como o réveillon, as pessoas alimentam uma expectativa de terem seus maiores desejos atendidos. Por isso, devemos apoiar ainda mais os projetos e obras assistenciais. Doar faz bem para a alma e também causa um sentimento de dever cumprido”, enfatiza Wando Borges.

“O ano que termina foi triste e desafiador. Para 2021 nosso maior desejo é que possamos voltar ao nosso modo tradicional de vida, com as crianças nas escolas e os adultos no trabalho e no convívio social. As crianças carentes certamente tiveram um ano pouco proveitoso pelas limitações de ensino não presencial e até por não disporem de meios adequados. Que 2021 tudo volte ao normal, é o que desejamos. Que nossas crianças voltem a brincar com a alegria de sempre”, destacam Gislene e a filha Larissa, que afirmam que é tradição da família apoiar obras sociais em comunidades carentes do interior e também no Distrito Federal.

Novo diretor

O Copacabana Palace anunciou esta semana o seu novo diretor-geral. Será o português Ulisses Marreiros, que irá substituir Andrea Natal. Ele atuou nos últimos anos como diretor do Belmond La Residencia, na Espanha. Graduado pela Universidade de Algarve, Marreiros também foi diretor de vendas dos hotéis Quinta do Lago e Vila Vita Parc, em Portugal.

Passado…

Entre tantas vindas ao Brasil, o estilista Pierre Cardin, que faleceu ontem na França, aos 98 anos, esteve aqui certa vez para participar de um filme do diretor brasileiro Cacá Diegues. Foi na década de 1970, quando contracenou com vários atores brasileiros e com a atriz francesa Jeanne Moreau, de quem foi namorado. O filme Joana, a francesa, fez muito sucesso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…e presente

O longa foi rodado em Maceió, e na ocasião, Cardin ficou hospedado durante as gravações na casa da família do hoje senador Fernando Collor. O estilista amou o Brasil e em uma reportagem de anos atrás disse que reencontrou décadas depois com Collor já como presidente do Brasil em uma viagem ao Japão. Sem dúvida é uma perda lamentável para a moda mundial.

Arte indígena

O B Hotel recebeu um reforço no seu acervo de arte. O hotel foi presenteado com uma colorida tela pintada a mão pelo artista Anuiá Amarücamaiurá, do Parque do Xingu, no Mato Grosso. Anuiá pintou um conjunto de quatro telas, que juntas formam a representação gráfica e cosmológica de uma borboleta, segundo a crença dos povos Yawalapiti e Kamayurá.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Biografia

Está ganhando elogios a iniciativa de escrever um livro sobre a vida e legado do pioneiro empreendedor Simão Sarkis. Escrito por Luis Roberto Vieira Costa e com prefácio do reitor do UniCeub, Getúlio Lopes, a obra traz detalhes da trajetória do empresário bem como as importantes obras que ergueu na capital federal. A homenagem é mais que merecida.

Foto: César Rebouças