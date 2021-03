Ken e Barbie Humanos se encontram em mostra em homenagem aos 60 anos do boneco

Produzido pelo arquiteto Khrystian Lima em homenagem ao maior colecionador de bonecos do Brasil – Bernardo Guedes – na Mostra EliteDesign em Porto Alegre, o espaço do Ken já começa a chamar a atenção dos colecionadores, de fãs, dos cosplayers e dos bonecos humanos. A Escadaria do Ken está sendo produzida com capricho para celebrar a chegada dos 60 anos do namorado da Barbie.

Quem já confirmou presença na abertura da exposição foi o artista Maurício Galdi (o Ken Humano), após ser convidado para ser a personalidade do espaço. A modelo Graziella Real, que foi lançada como Barbie Humana Capixaba por Maurício Galdi em um documentário para uma emissora de televisão inglesa, também confirmou presença, no evento que será realizado de 8 de abril a 30 de maio deste ano.

Foto: Arquivo Pessoal