Jornalista Valmir Moratelli lança livro sobre diversidade sexual

Em seu novo livro, Armários Abertos – depoimentos sobre a diversidade sexual, da Editora Autografia, o jornalista e roteirista Valmir Moratelli está reunindo depoimentos de pessoas que narram as suas experiências mais íntimas sobre a descoberta da própria sexualidade e como se definem dentro das amplas camadas da diversidade sexual humana. São histórias que nem sempre cabem na sopa de letras da sigla LGBTQIAPN+. Este é o quarto do escritor, pesquisador e jornalista carioca.

Jornalista Valmir Moratelli está lançando o seu quarto livro

O livro conta com prefácio do médico psiquiatra Jairo Bouer. Meses antes do início da pandemia, Moratelli reuniu em um estúdio no Rio, pessoas dispostas a darem depoimentos sobre sexualidade e aceitação. A ideia era fazer um documentário com os relatos que atravessam a pressão social, o apoio ou negação da família, a culpa religiosa, os olhares no âmbito escolar ou profissional e a satisfação interna. Com os cinemas fechados, o filme deu lugar ao livro, que promete ser sucesso.

Fotos: Arquivo Pessoal