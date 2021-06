Jornalista Michel Medeiros promove aniversário solidário em favor do JBr do Bem

Por mais um ano o jornalista e empresário Michel Medeiros arrecada cestas básicas para distribuí-las em comemoração ao seu aniversário, no próximo dia 2 de junho. Os alimentos serão doados ao JBr do Bem, responsável pelas ações solidárias do Jornal de Brasília, e a famílias humildes da Estrutural. Uma forma escolhida por Michel para celebrar a vida e ajudar famílias impactadas pela covid-19. Por conta da pandemia, esse ano ele não fará festa.

Foto: Arquivo Pessoal