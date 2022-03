Jantar de posse do desembargador Luis Gustavo Amorim reúne autoridades

Após tomar posse em uma cerimônia oficial como desembargador federal pelo Tribunal Regional Federal da 1º Região (TRF1), em Brasília, no mesmo dia em que seu pai, o saudoso desembargador Leomar Barros Amorim de Sousa tomou posse há 18 anos, Luis Gustavo Amorim recebeu convidados para um jantar comemorativo no espaço de eventos Villa Rizza.

Rafaela Sarney com o marido, desembargador Luis Gustavo Amorim

A noite festiva foi organizada em detalhes pela mãe de Luis Gustavo, a promotora de Justiça Graça Amorim, a esposa do novo desembargador, Rafaela Sarney, e os irmãos do homenageado, Guilherme, Gustavo, Gabriel e Geovanne. Cerca de 380 convidados, entre autoridades como o ex-presidente José Sarney e o governador Ibaneis Rocha marcaram presença.

Graça Amorim, mãe de Luis Gustavo, entre Amador Outerelo e o ex-presidente José Sarney

Pouco antes, em seu discurso de posse, o desembargador federal Luis Gustavo, o mais novo em idade do Brasil, destacou que assumia o elevado cargo com grande alegria, responsabilidade e imensa honra como primeiro representante da história de seu estado natal, o Maranhão. “Agora poderei ofertar minha dedicada colaboração ao Tribunal”, disse ele.

Rafael e Karen Fonseca com os ministros Reynaldo Fonseca e Humberto Martins, presidente do STJ

Ex-governadora do Maranhão Roseana Sarney com Vandira Peixoto

Ex-presidente José Sarney com o governador Ibaneis Rocha e Mayara Noronha

Senador Weverton Rocha, o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o deputado Juscelino Rezende

ASSALTOS…

A casa do colunista do Jornal de Brasília Gilberto Amaral voltou a ser assaltada na madrugada de domingo. De acordo com o ex-administrador do Lago Sul Marcelo Amaral, que está morando temporariamente com os pais, Gilberto e Mara Amaral, o alarme do imóvel tocou acordando todos pouco antes das 6h da manhã.

…NO…

Câmeras de segurança flagraram o assaltante arrombando o portão da residência, que fica em uma esquina da QI 9. Com o acionamento do alarme, o meliante fugiu. Em janeiro, a casa de Gilberto Amaral e outras nas proximidades foram alvo de assaltos. Na ocasião, ninguém foi preso.

…LAGO SUL

Moradores da QI 9, Conjunto 14, destacaram a importância de se fechar um beco que facilita a fuga de ladrões que agem na região. Na tarde de ontem, um suspeito foi preso pela PM, em uma quadra da QI 7 do Lago Sul. De acordo com a polícia, o indivíduo foi autuado por tentativa de invasão de domicílio.

B’DAY

A segunda-feira começa de maneira especial para três personalidades queridas de Brasília. O ex-presidente do Senado, Mauro Benevides, a filha Gláucia Benevides, e o renomado advogado Estenio Campelo. Todos completam neste dia 21, mais um ano de vida. As comemorações serão em família.

TALENTO

A artista plástica Luiza Gottschalk está vivendo um momento ímpar em sua vida artística. Com a exposição Clareira, no Museu da República, que fica aberta ao público até o dia 10 de junho, Luiza está com uma mostra também em Nova York, na concorrida galeria Olfactory Art Keller, localizada em Manhattan.

NOVIDADE

O casal Gabriela Silvano e Fernando Botelho movimentou o Jardim Botânico no último sábado, com a inauguração da nova unidade SlimFit. No evento para o brinde, amigos e familiares foram conferir de perto o espaço, que é dedicado apenas para mulheres em busca de saúde e definição muscular.

Fotos: César Rebouças