Instituto Inhotim está de olho no futuro

Fundador de Inhotim, Bernardo Paz, está transferindo de forma definitiva para a instituição sua coleção com 330 obras

Notícia excelente para os amantes das artes. O Instituto Inhotim, o maior museu a céu aberto do mundo, localizado na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, inaugura um novo momento de sua história. O empresário, colecionador, mecenas e fundador do Inhotim, Bernardo Paz, está transferindo de forma definitiva para a instituição uma importante coleção composta por aproximadamente 330 obras.

O acervo de arte contemporânea nacional e internacional inclui todas as 23 galerias e obras permanentes do museu e a área de 140 hectares, que compreende todo o jardim botânico com mais de 4,3 mil espécies de diversos continentes. O local é visitado por turistas de todo o mundo que se encantam com a grandiosidade da propriedade e com o talento dos artistas cujas obras integram o museu.

A doação de Bernardo encabeça o projeto “O Inhotim de Todos e Para Todos”, que tem como objetivo fortalecer a vocação pública da instituição, seu caráter de museu vivo e seu colecionismo ativo. O seu escopo também compreende a constituição de uma nova governança, com ampla representatividade da sociedade civil, e liderada pela nova diretoria, Lucas Pessôa, Paula Azevedo e Julieta González.

“A doação e a abertura do Inhotim à sociedade é um processo que começou há muito tempo, quando Bernardo decidiu generosamente abrir sua coleção privada à visitação pública, em 2006. De lá pra cá, foram quase 4 milhões de visitantes em 15 anos, além de 800 mil crianças, adolescentes e adultos atendidos em programas socioeducativos”, afirma Lucas Pessôa, diretor-presidente do Inhotim.

Bernardo Paz entre a nova diretoria do Instituto Inhotim: Lucas Pessôa (diretor-presidente), Paula Azevedo (diretora vice-presidente) e Julieta González (diretora artística)

Lucas também destaca que a doação e a nova governança consolidam esse processo e reafirmam essa vocação pública do Inhotim, preparando a instituição para o futuro. “O Inhotim nasceu de um projeto de vida e foi se ampliando ao longo dos anos. A doação é um processo natural desse percurso. O Inhotim não é meu, é de todo mundo”, afirma Bernardo Paz, fundador do instituto, que é sinônimo de sucesso.

COLEÇÃO

A coleção de arte contemporânea de Bernardo Paz é uma das maiores e mais importantes do Hemisfério Sul, com esculturas, instalações, fotografias, vídeos, pinturas e desenhos de expoentes da cena nacional e internacional. A lista reúne trabalhos inéditos da coleção de Paz, nunca expostos no Inhotim.

A doação, de caráter irrevogável, contempla também as galerias emblemáticas de artistas como Adriana Varejão, Carlos Garaicoa, Cildo Meireles, Doug Aitken, Lygia Pape, Matthew Barney, Miguel Rio Branco, Valeska Soares, Rivane Neuenschwander, Tunga, entre tantos outros nomes de peso da cena artística.

MUSEU E JARDIM

Museu de Arte Contemporânea e Jardim Botânico, o Instituto Inhotim expõe de forma permanente obras de renomados artistas nacionais e estrangeiros. Está situado na cidade mineira de Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte. Sua abertura ao público, em 2006, inseriu Minas Gerais na cena da arte contemporânea mundial, impulsionando a economia local e a geração de empregos. Desde então, o museu tem demonstrado seu forte compromisso com o desenvolvimento humano por meio do amplo acesso a seus acervos artístico e botânico.

O Jornal de Brasília viajou a convite do 15º e-mundi, Encontro Mundial da Imprensa, em press trip realizada no Instituto Inhotim.

Fotos: Arquivo Pessoal