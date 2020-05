Hotel The Dorchester de Londres lança serviço de delivery para chá da tarde

PUBLICIDADE 

O tradicional hotel The Dorchester de Londres, lançou com sucesso o The Dorchester at Home, um novo serviço de entrega e retirada que permitirá a quem quiser desfrutar de algumas ofertas culinárias mais populares do hotel britânico, no conforto de casa. Teve brasileiro amigo da coluna que provou e aprovou o serviço.

O lançamento da série aconteceu junto com o início do show virtual do RHS Chelsea Flower Show em meados de maio, com um chá da tarde inspirado neste tema e que esteve disponível para entrega em Londres. A cesta desse chá da tarde continha todos os itens para recriar em casa esse passatempo tradicional do Reino Unido.

Toda a renda proveniente da venda dos chás entre os dias 18 e 23 de maio de 2020 foram destinadas à Royal Horticultural Society, a principal instituição de caridade de jardinagem do mundo. A série The Dorchester at Home continuará em junho com a Cesta do Tradicional Chá da Tarde e a deliciosa Cesta Make It Yourself.

A entregas serão acompanhadas de receitas criadas pelos chefs do hotel. Uma porcentagem da renda das vendas do The Dorchester at Home será doada à Manorfield Primary, uma escola inspiradora em Tower Hamlets, com a qual o The Dorchester tem uma parceria de responsabilidade social corporativa bem-sucedida desde 2019.

Foto: Arquivo Pessoal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE