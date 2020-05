Hotel Emiliano faz live com Zélia Duncan para comemorar 19 anos

PUBLICIDADE 

Para comemorar seus 19 anos, no dia 2 de junho, o Hotel Emiliano, em São Paulo, faz em seu canal no YouTube, às 21h, um espetáculo intimista com show de Zélia Duncan, O Lado Bom Da Solidão – Em Casa. Em casa, com o violão em mãos e suas bases, Zélia Duncan apresentará na live um pedaço de seu abrangente universo musical. São canções de seu repertório afetivo e de sua trajetória.

“O Lado Bom Da Solidão – Em Casa é a possibilidade de poder compartilhar a música com um público que gosta de imaginar que estava presente quando as canções foram feitas”, diz Zélia. Durante a live da cantora, que tem previsão de durar aproximadamente uma hora, poderão ser feitas doações para a campanha emergencial Caça Fome. Sem dúvida uma comemoração especial.

Fotos: Arquivo Pessoal