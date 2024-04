Honraria, filha perversa, doação de órgãos e negligência entre os destaques da coluna

FILHA…

Uma médica de Brasília negou prestar auxílio para a mãe, que com dengue hemorrágica foi hospitalizada e ficou em estado muito grave na UTI. O pai ao procurar a filha para pedir uma indicação de médico ou hospital foi destratado e ouviu um sonoro: “Não posso fazer nada”.

…PERVERSA

A profissional que deveria dar exemplo de cuidar do próximo, começando pelos pais que sempre se esforçaram para encaminhar a filha, é assídua nas redes sociais, onde adora postar o seu dia a dia de trabalho e as viagens internacionais. Só não costuma postar a forma com a qual trata os pais.

DOAÇÃO…

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está engajado na campanha Um Só Coração: seja vida na vida de alguém, lançada na semana passada no plenário da instituição. A iniciativa marca a regulamentação do CNJ ao Sistema de Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos no Brasil.

…DE ÓRGÃOS

Desenvolvida pela Corregedoria Nacional de Justiça, em parceria com o Colégio Notarial do Brasil e a Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Transplantes (CGSNT) do Ministério da Saúde, a campanha está sendo bem aceita e vem ganhando ampla repercussão no país.

PELA CURA…

Cientistas, acadêmicos, pesquisadores, empresários e personalidades da mídia estiveram reunidos na embaixada brasileira em Washington, nos Estados Unidos, com um objetivo em comum: fortalecer a luta pela cura do câncer infantil. A missão é capitaneada pelo filantropo gaúcho…

…DO CÂNCER…

…Fernando Goldsztein, que vem se tornando uma das maiores referências do planeta na batalha contra o meduloblastoma, o mais frequente câncer cerebral entre crianças. Considerado um marco histórico para a causa, o encontro ganhou destaque na imprensa norte-americana.

…INFANTIL

A reunião teve foco na Medulloblastoma Initiative (MBI), projeto criado pelo empresário em 2021 para levantar fundos para financiar pesquisas em favor de tratamentos inovadores. Hoje, a MBI mantém 13 laboratórios instalados nos Estados Unidos, Canadá e Alemanha.

NEGLIGÊNCIA

Uma jornalista famosa da cidade está traumatizada com um hospital particular do DF. Internada com problemas de saúde, e evoluindo bem, a sua mãe, ao acordar da sedação, e sem que ninguém notasse, acabou retirando o tubo, causando um edema, e sendo entubada novamente.

TANGO

Aos apaixonados pelo tango, estilo musical argentino, o Pobre Juan, no Iguatemi Brasília, promove na quinta-feira (18) a apresentação dos dançarinos Paula Emerick e Juliano Andrade, campeões brasileiros em competições mundiais. Será uma noite com sabores e movimentos.

FUNK

Brasília receberá o show MC Jenny com os baixinhos. O espetáculo já se apresentou por todo o Brasil e fez turnê na Europa, com o sucesso da música Dig Din, da novela Carrossel, do SBT. A canção se tornou um dos seus maiores hits. Será no próximo sábado (20), às 15h, na Torre de TV.

MOSTRA

A esperada exposição COD Poster Brasil, que abre na quinta-feira (18), com evento no Brasília Shopping, promete marcar o lançamento do Fórum Cidades Criativas, que será realizado pela primeira vez no Brasil entre os dias 4 a 7 de junho, na Associação Comercial do Distrito Federal.

Foto: Arquivo Pessoal