Gisele Bündchen passa temporada de relax com a família em Trancoso

Pois é! A top Gisele Bündchen, o marido Tom Brady e os três filhos do casal estão curtindo temporada de relax na praia do Outeiro, em Trancoso, mais especificamente no exclusivíssimo Condomínio Outeiro das Brisas. Muita simpática, Gisele tem ganhado elogios dos moradores da região. Ela tem conversado com os vizinhos do bangalô alugado e desfilado seu charme pela praia deserta há dias. Discretíssima por sinal, ao ponto de uma dona de mercadinho local não reconhecê-la. Gisele parece que adora o sol e o mar da Bahia.

Foto: Reprodução