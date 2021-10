Gilberto Salomão Neto festeja 18 anos com evento inspirado no festival Burning Man

A casa dos empresários Márcio e Cláudia Salomão, no Setor de Mansões do Lago Norte, ficou movimentada na última sexta-feira com uma comemoração especial. A chegada da maioridade do filho caçula do casal, o estudante de Engenharia Civil, Gilberto Salomão Neto, que completou 18 anos com uma festa para os amigos e familiares. A iluminação da propriedade, às margens do Lago Paranoá, e o agito podiam ser vistos de longe.

Aproximadamente 400 convidados, todos devidamente vacinados, marcaram presença na balada com palco inspirado no festival Burning Man. A cenografia e decoração do evento, materializadas pela Arch Studios, de Filipe Britto, impressionou pela grandiosidade. A noite foi animada pelo DJ Sonny, com colaboração do aniversariante nas pick-ups. Mas a atração principal do encontro ficou por conta do DJ sul-africano de afro house Floyd Lavine.

O aniversariante com a namorada Giovana Jucá

Para refrescar os convidados da noite, uma variedade de drinques elaborados pela Irmãos Drinks, Adrielio Drinks e Madeira Drinks. Tudo aliado ao cardápio descontraído da banqueteira Renata La Porta. “É uma felicidade poder comemorar essa nova fase ao lado dos meus amigos e da minha família, do jeito que a gente mais gosta. Ao som de música boa”, disse ele, sob o olhar atento do avô Gilberto Salomão, presente na festa do neto.

